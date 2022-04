Android 12, Amoled et Snapdragon 888 : ce Samsung ne pouvait pas tomber plus bas

C’est le meilleur moment pour l’acheter et dans sa version supérieure.

Avoir un smartphone haut de gamme de la firme coréenne est toujours synonyme de réussite. Vous n’aurez pas de problèmes avec le mobile, ni d’incompatibilités d’aucune sorte. Aujourd’hui la version la plus aboutie du Samsung Galaxy S21 FE 5G a fait chuter son prix à 600 euros sur Amazon. Il s’agit de l’édition avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

C’est le meilleur prix à ce jour pour cet appareil, fabriqué par et pour les fans de Samsung. La famille Galaxy S s’étoffe de plus en plus et il est déjà difficile de choisir entre le haut de gamme de Samsung. Rappelons qu’avant nous n’avions que deux modèles par saison (Galaxy SX et Galaxy Note X), et maintenant nous avons 4 modèles parmi lesquels choisir celui qui vous convient le mieux. Si vous préférez la version la plus basique de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire, elle est également réduite de 491 euros.

Achetez le meilleur Galaxy S21 FE à son prix minimum

Si vous souhaitez avoir l’un des meilleurs téléphones Samsung en 2022, ce Galaxy S21 FE remporte la palme du meilleur d’entre eux en rapport qualité-prix. C’est un haut de gamme avec toute la loi, qui s’accompagne d’un processeur Snapdragon 888 très puissant, de 8 Go de RAM et de la puce graphique Adreno 660. Son écran est de type AMOLED, d’une taille de 6,4 pouces, rafraîchissement 120 Hz taux, technologie HDR10 +, une luminosité maximale de 1 300 nits et protection Corning Gorilla Glass 7 Victus. Nous y avons le lecteur d’empreintes digitales à grande vitesse.

Ce mobile est composé principalement de plastique et d’aluminium, une combinaison qui le rend grand et léger (177 grammes), ainsi que fin (7,9 mm d’épaisseur). Sa résistance à l’eau et à la poussière avec la certification IP68 en font, avec le nouvel iPhone 13, l’un de ceux qui dureraient le plus longtemps dans une maison de fous. Son ensemble de caméras est l’un des meilleurs sur le marché aujourd’hui, obtenant 120 points au test DoXMark. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo Sony 12 MP avec grand angle, objectif macro et téléobjectif, ainsi qu’un stabilisateur d’image optique. À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels, parfaite pour les selfies en famille et les appels vidéo plus nets.

Malgré toutes ces fonctionnalités haut de gamme, le Galaxy S21 FE est un terminal qui tient quelques jours sans problème grâce à sa batterie de 4 500 mAh à charge rapide à 25 W, sans fil et inversée. Côté connectique, il ne fait pas défaut, ne laissant de côté que le Jack 3,5 mm : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS et Dual SIM.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.