L’un des Xiaomi Redmi les plus vendus est enfin mis à jour vers MIUI 13 dans le monde

Le Redmi Note 10S à succès de Xiaomi lance son plan de mise à jour vers MIUI 13 avec la base d’Android 12.

Xiaomi n’a pas exactement été l’un des fabricants qui a mis à jour ses téléphones vers Android 12 le plus rapidement, et c’est que la dernière version de MIUI, v13, a mis pas moins de 104 jours pour atteindre les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra après avoir été présenté avec le produit phare Xiaomi 12 au début de l’année.

En tout cas, maintenant Xiaomi va vite, donc pratiquement tous les meilleurs vendeurs du géant Haidian et ses sous-marques sont déjà mis à jour vers MIUI 13 avec la base d’Android 12 ou le reçoivent en ce moment, comme ce Redmi Note 10S qui vient de démarrer son plan de mise à jour au moins pour la version globale.

Les collègues de Xiaomiui nous l’ont dit, confirmant que le package de mise à jour est déjà là avec la version V13.0.2.0.SKLMIXM sur le devant, et toutes les nouvelles de la dernière saveur stable d’Android sous le couvert de la personnalisation la plus populaire de l’industrie, qui n’est autre que MIUI avec son interface aux graphismes soignés et aux touches de goût chinois.

Un autre best-seller Xiaomi, ou plutôt Redmi, s’apprête enfin à mettre à jour ses versions globales vers Android 12 : il s’agit du Redmi Note 10S, qui présente la compilation MIUI V13.0.2.0.SKLMIXM avec un poids de 2,9 Go

Dans le journal des modifications, nous retrouverons évidemment toutes les actualités Android 12 déjà connues, également dans une version stable et testée par Xiaomi, avec les correctifs de sécurité mis à jour jusqu’en mars 2022 et plusieurs actualités exclusives du géant chinois.

Ainsi, les applications peuvent être ouvertes sous forme de fenêtres flottantes directement depuis la barre latérale, et il y a aussi des améliorations dans l’accessibilité pour le téléphone, l’horloge ou la météo ainsi que des nouveautés en intelligence artificielle et en apprentissage en profondeur avec de nouveaux nœuds de carte neuronale.

Cette mise à jour est déjà disponible avec un package de 2,9 Go de poids, bien que pour l’instant limité aux membres du programme Mi Pilots. Dans tous les cas, vous pouvez également le télécharger depuis MIUI Downloader pour commencer à le tester maintenant et sans attendre… Ici, nous vous laissons le lien correspondant vers l’application !

