Samsung va imiter la technologie des voitures électriques pour améliorer l’autonomie de ses mobiles

Les cellules empilables héritées des voitures électriques permettront à Samsung d’améliorer de 10% la capacité de ses batteries mobiles, même si pour l’instant il semble qu’il faudra encore attendre au moins un ou deux ans.

Alors que l’on croyait tous que la technologie des batteries au lithium était épuisée en matière d’améliorations, Samsung arrive et anticipe en fuites ce que sera la prochaine grande étape de l’autonomie de ses smartphones, qui hériteront très prochainement des innovations des véhicules électriques, promettant de très belles améliorations. remarquable.

Les confrères d’Android Police nous l’ont dit il y a quelques jours, affirmant que la filiale de composants électroniques du géant asiatique -Samsung SDI- prépare déjà une nouvelle technologie de batterie mobile à base de cellules empilables, et que selon des sources de TheElec en Corée du Sud elles pourraient même s’améliorer capacité jusqu’à 10% pas moins dans ces batteries de nouvelle génération.

Cette étape est sans aucun doute très importante, d’autant plus que les nouveautés en ce sens avaient un peu stagné depuis le passage des batteries de 3 000 ou 4 000 mAh avec une charge allant jusqu’à 20 watts, jusqu’aux dernières que l’on voit de 4 500 ou 5 000 mAh capable d’être chargé à des puissances de 45 ou 65 watts de manière stable et fiable.

Évidemment, nous savons qu’il existe des puissances de charge beaucoup plus rapides telles que l’Hypercharge de Xiaomi qui utilisent efficacement deux modules indépendants, mais dans ce cas, elles ne sont pas très stables et pourraient même nuire à la durabilité des batteries elles-mêmes.

Pour cette nouvelle technologie, il semble que Samsung SDI appliquera les connaissances acquises en matière de mobilité électrique, en construisant un nouveau module d’énergie pour les téléphones mobiles qui hérite de ce concept basé sur des cellules empilées, en réalisant un seul boîtier avec de petites cellules placées en parallèle et qui offrirait une plus grande capacité dans la même taille.

Comme vous le verrez sur l’image, nous passerions d’un seul module à des centaines de feuilles de cellules entrelacées qui, dans la même taille et le même volume, atteindraient plus de capacité, celle promise 10%, ce qui signifierait une plus grande autonomie sans affecter la conception actuelle de appareils mobiles. .

Et concrètement, comment tout cela se traduit-il pour nous si rien ne change ? Eh bien, cela changera la capacité théorique annoncée par nos mobiles, qui pourrait passer des 5 000 mAh actuels à environ 5 500 mAh en utilisant cette nouvelle technologie à la place des batteries monocellulaires traditionnelles.

Selon un compte en Corée, cette technologie était déjà connue et pourrait être appliquée il y a quelque temps, mais le problème est que les chaînes de montage Samsung SDI ne sont pas prêtes à construire des batteries de ce type, nécessitant un investissement estimé à environ 100 000 millions de won, environ 75 millions d’euros plus ou moins que le géant sud-coréen a déjà provisionnés pour mener à bien les modifications dans ses usines de fabrication et d’assemblage.

Le problème c’est que ce travail va prendre au moins un ou deux ans, alors oui, cette nouvelle technologie promet beaucoup, mais le pire c’est qu’on ne la verra pas appliquée en vrai avant un moment… On va faut être patient !!

