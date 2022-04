AMOLED de 120 Hz, 108 MP et charge brutale de 120W : ce nouveau Xiaomi Pro proposé est une réussite

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G tombe à 333,88 euros pour un Amazon, un grand smartphone avec un écran 120 Hz, un appareil photo 108 MP et une charge rapide 120W.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est l’un des derniers bijoux lancés par Xiaomi sur le marché. Si l’on tient compte de sa conception, il ressemble à un autre mobile de milieu de gamme, mais il suffit d’analyser sa fiche technique pour constater qu’il dispose d’un appareil photo de 108 MP et d’une charge rapide brutale de 120 W, parmi de nombreuses autres fonctionnalités précieuses. Attendez, il y a plus, car ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G dégringole désormais à 333,88 euros sur Amazon.

On parle d’une remise de plus de 60 euros par rapport à son prix d’origine (399 euros) et, en plus, du prix le plus bas qu’il ait eu depuis sa mise en vente il y a quelques semaines. Bien que son nom soit difficile à mémoriser, ce mobile Xiaomi mérite toute l’attention si vous recherchez un nouveau smartphone qui vous accompagnera pour les années à venir. Écran, puissance, appareil photo et autonomie, il a tout pour plaire.

Obtenez le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G au meilleur prix

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G a un beau dos en verre avec une finition mate que vous pouvez choisir en deux couleurs, vert forêt ou gris graphite, pour l’obtenir pour 334 euros. Si vous préférez la version bleu stellaire, elle est un peu plus chère, 339 euros. Comme vous pouvez le voir sur l’image, les bords arrière et latéraux sont complètement droits.

Si on regarde sa face avant, on voit qu’il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+, d’une luminosité maximale de 1200 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En voyant ces caractéristiques, on peut s’attendre à un très bon comportement de le panneau en termes de netteté, de luminosité et de fluidité. Cependant, le lecteur d’empreintes digitales n’est pas là, il est situé sur le côté droit.

Plus de 60 euros de réduction pour l’un des meilleurs téléphones lancés récemment par Xiaomi.

La puissance est fournie par le processeur MediaTek Dimensity 920, qui fait un excellent travail et qui, en plus, dispose d’un modem 5G intégré pour que le terminal puisse se connecter à ce type de réseau. Le modèle proposé est celui avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec un emplacement pour carte microSD avec lequel étendre ce dernier. En bref, vous n’aurez aucun problème à effectuer la tâche que vous souhaitez avec ce Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Un autre des joyaux se trouve dans le système photographique, puisque sa caméra arrière principale est de 108 MP. En voyant cela, il faut s’attendre à ce que le smartphone prenne de très bonnes photos. Il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP et d’un macro de 2 MP à l’arrière, tandis qu’un objectif de 16 MP est situé à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Sa batterie de 4 500 mAh n’est pas mal du tout, de quoi tenir une journée d’utilisation, mais ce qui est le plus impressionnant c’est sa compatibilité avec une charge rapide jusqu’à 120W. Cette puissance, la plus élevée d’un Redmi Note à ce jour, permettra de recharger le téléphone en quelques minutes seulement. De plus, on apprécie que le chargeur soit inclus dans la boîte.

En conclusion, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est un excellent achat pour les années à venir sans avoir à débourser une grosse somme d’argent. Profitez de l’occasion et obtenez-le pour seulement 333,88 euros sur Amazon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.