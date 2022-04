Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous empêchera d’envoyer une photo à la mauvaise personne

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.10.4, comprend une nouvelle fonction qui vous permettra de modifier le destinataire ou les destinataires avant d’envoyer une photo.

En dépit d’être l’application de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, WhatsApp a encore un long chemin à parcourir pour égaler Telegram dans les fonctionnalités et, pour cette raison, au cours des dernières semaines, il n’a cessé d’améliorer sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’un nouveau mémo vocal lecteur, communautés ou sondages, et création rapide de groupes.

Et bien voilà, grâce au média spécialisé WABetaInfo, nous venons d’apprendre que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous évitera d’envoyer une photo à la mauvaise personne.

WhatsApp pour Android est mis à jour avec une nouvelle vue de la légende

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.10.4, inclut une nouvelle fonctionnalité : une nouvelle vue de la légende qui vous permettra de modifier le ou les destinataires avant de l’envoyer.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, avec cette mise à jour, WhatsApp a repensé la vue des légendes pour mettre en évidence les destinataires de la photo, car au lieu d’apparaître.

Jusqu’à présent, vous pouviez sélectionner différents destinataires lors de l’envoi d’une photo uniquement à partir de l’onglet appareil photo et non de l’historique des discussions, mais après cette mise à jour, vous pouvez désormais envoyer une photo à partir de la vue de conversation en choisissant les destinataires de celle-ci (y compris les mises à jour de statut) même si vous n’avez pas pris la photo à partir de l’onglet appareil photo.

Cette nouveauté de WhatsApp est assez logique, puisque WhatsApp prévoit de remplacer l’onglet appareil photo par l’onglet communautés dans un avenir proche et avec cette nouvelle fonctionnalité, le client de messagerie appartenant à Meta permet d’envoyer facilement des photos, des vidéos ou des GIF à divers utilisateurs. destinataires directement à partir du fil de n’importe quelle conversation.

Adieu aux harceleurs et aux contrôleurs : WhatsApp se prépare à ajouter l’une des fonctionnalités les plus demandées

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp atteint déjà certains bêta-testeurs pour Android et devrait atteindre le reste des utilisateurs de cette version au cours des prochains jours. Si vous souhaitez essayer ces deux fonctions et d’autres futures avant tout le monde, nous vous recommandons de vous inscrire au programme bêta de WhatsApp dès que possible.

