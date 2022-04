Xiaomi CIVI 1S, le mobile parfait pour les amateurs de selfie que vous ne pouvez pas acheter

Le Xiaomi CIVI 1S dispose d’un écran de 6,55 pouces 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 778+ 5G et d’un appareil photo principal de 64 MP.

Le géant chinois a présenté le Xiaomi CIVI en Chine en septembre de l’année dernière, un terminal milieu de gamme haut de gamme qui se distinguait par son design et sa caméra selfie et maintenant la firme chinoise vient d’annoncer, via Weibo, le lancement de son successeur, le Xiaomi CIVI 1S.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi CIVI 1S, le mobile parfait pour les amateurs de selfie que, malheureusement, vous ne pourrez pas acheter.

Xiaomi CIVI 1S, toutes les infos

Xiaomi CIVI 1S Caractéristique Dimensions 158,34 x 71,5 x 6,98 mm

166 grammes Filtrer AMOLED de 6,55 pouces

FullHD+

HDR10+ et Dolby Vision

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G RAM 8/12 Go LPDDR4x Système opératif MIUI 13 Basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

-64MP f/1.79

– 8 MP Ultra grand angle f/2.2

Macro 2MP f/2.4

frontale

– 32 MP f/2.4 avec flash LED Batterie 4 500 mAh avec une charge rapide de 55 W Autres Lecteur optique d’empreintes digitales à l’écran

USB Type-C

émetteur infrarouge

haut-parleurs stéréo

Audio haute résolution

Bluetooth 5.2

NFC

GPS/GLONASS/Beidou/NavIC

5G SA/NSA

Wi-Fi 6

Le deuxième membre de la famille Xiaomi CIVI partage de nombreuses similitudes avec le premier modèle, comme son design révolutionnaire avec un dos incurvé en verre qui abrite le triple module de caméra arrière ou certaines de ses spécifications comme son écran OLED incurvé de 6,55 pouces. avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 hertz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 hertz et avec prise en charge de HDR10 + et Dolby Vision.

Ce qui a changé par rapport au Xiaomi CIVI d’origine, c’est son processeur, puisque cette nouvelle version est dédiée au Qualcomm Snapdragon 778+ 5G, un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui est accompagné de deux versions de 8 mémoire RAM et 12 Go de type LPDDR4X et de nombreuses autres variantes de stockage interne de type UFS 2.2 de 128 et 256 Go respectivement.

D’autres caractéristiques dont ce terminal hérite de la première version sont le système photographique, qui est composé d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels. capteur macro et un appareil photo selfie de 32 mégapixels et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 55 W.

Au niveau logiciel, le Xiaomi CIVI 1S arrive déjà avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la firme chinoise, MIUI 13.

Xiaomi CIVI 1S : disponibilité et prix

Comme son prédécesseur, le Xiaomi CIVI 1S ne sera commercialisé qu’en Chine, pays dans lequel il est déjà disponible à l’achat en quatre coloris : Miracle sunshine, Light Blue, Pink et Shiny Black.

Les prix officiels des trois versions disponibles du Xiaomi CIVI 1S sont les suivants :

Xiaomi CIVI 1S 8/128 Go : 2 299 yuans, soit environ 326 euros à changer.

Xiaomi CIVI 1S 8/256 Go : 2 599 yuans, soit environ 369 euros à changer.

Xiaomi CIVI 1S 8/256 Go : 2 899 yuans, soit environ 411 euros à changer.

