De plus en plus de mobiles reconditionnés sont vendus, même s’ils proviennent pour la plupart de deux marques

Les téléphones reconditionnés se vendent mieux que jamais. 2021 a été une année record pour le marché de l’occasion.

Acheter un mobile reconditionné est un bon moyen de faire des économies lors de l’achat d’un smartphone. De plus en plus de marques et de magasins choisissent de mettre en vente des téléphones mobiles entretenus et réparés, offrant au consommateur un moyen plus accessible et durable d’obtenir des appareils de dernière génération.

En fait, tout semble indiquer que de plus en plus de consommateurs misent sur ce type d’appareil. Le dernier rapport de CounterPoint Research suggère que les ventes d’appareils remis à neuf ont augmenté de 15 % au cours de la dernière année 2021.

Samsung et Apple, les reines du marché du mobile reconditionné

Selon le rapport, alors que le marché mondial des smartphones a augmenté de 4,5 % au cours de la dernière année 2021, le marché des mobiles remis à neuf a augmenté de 15 %. Selon les analystes, l’augmentation des prix des smartphones haut de gamme est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles de plus en plus de consommateurs misent sur ce type d’appareil.

Sur le marché des smartphones reconditionnés, Apple et Samsung sont les entreprises qui semblent obtenir les meilleurs résultats, dans cet ordre. Les deux sociétés proposent des services de « reprise » qui permettent aux consommateurs d’échanger leurs anciens appareils lors de l’achat de nouveaux modèles, permettant aux marques d’entretenir, de réparer et de revendre les appareils « collectés » remis à neuf.

De même, le rapport indique que l’Amérique latine et l’Inde sont les deux régions du monde où les ventes de smartphones reconditionnés ont le plus augmenté au fil du temps, avec respectivement 29 et 25 % de croissance. En Europe, la croissance est de 10% par rapport à l’année précédente.

« Les marchés indien et LATAM ont affiché les taux de croissance les plus élevés en 2021 et ont également le potentiel de croissance future le plus élevé dans les années à venir. Il y a eu une pénurie d’approvisionnement sur le marché secondaire en 2020 en raison des fermetures de COVID-19 et d’autres perturbations. chaîne d’approvisionnement Marché secondaire offre aux consommateurs la possibilité d’accéder à ces appareils à des prix de détail inférieurs de 60 % à ceux des versions plus récentes. Une plus grande durabilité et une haute qualité des produits phares les rendent très attractifs sur le marché secondaire »

5 choses à garder à l’esprit avant d’acheter un mobile d’occasion

Fait intéressant, il y a quelques semaines à peine, nous apprenions que le marché des montres connectées d’occasion avait rebondi en 2021, et il semble clair que la tendance se poursuivra au cours des prochaines années.

