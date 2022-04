WhatsApp prépare 2 nouvelles fonctions pour animer les groupes

Ces deux nouvelles fonctionnalités de WhatsApp sont sur le point d’arriver dans les groupes pour vous donner plus de choix dans les groupes.

WhatsApp est sur le point d’introduire deux nouvelles fonctionnalités importantes destinées aux groupes, et très bientôt il sera possible de les tester dans la version bêta de l’application.

Comme WABetaInfo l’a découvert, WhatsApp va être mis à jour pour inclure la possibilité de créer rapidement des groupes à partir du profil d’un utilisateur, ainsi que la possibilité de créer des sondages pour prendre des décisions de groupe dans les chats.

Sondages et création rapide de groupes : les deux nouveautés qui vont arriver sur WhatsApp

Depuis quelque temps, on sait que WhatsApp presse pour introduire des sondages dans les chats dans le plus pur style Telegram. Maintenant, pour la première fois, il a été possible de voir l’interface de cette fonction grâce à la dernière version bêta de l’application.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée, les sondages de groupe WhatsApp peuvent être créés avec plusieurs options différentes parmi lesquelles choisir. Les participants au chat pourront alors voter et voir les résultats du sondage.

Il est à noter que les votes des participants au chat sont cryptés de bout en bout de la même manière que les messages, de sorte que personne ne pourra savoir pour quoi vous avez voté.

D’autre part, WhatsApp travaille à la mise en place d’un accès rapide à la création de groupes. Cet accès sera disponible sur la page de profil d’un utilisateur – accessible en touchant la photo de profil ou le nom d’utilisateur.

Toucher le raccourci créera automatiquement un groupe avec cette personne, vous permettant d’ajouter d’autres participants. A noter que cet accès n’apparaîtra que si vous avez déjà un groupe en commun avec cette personne.

Aucune des deux fonctions n’est disponible pour les utilisateurs pour le moment, mais tout semble indiquer que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour les utiliser. Pour ce faire, vous devrez vous assurer d’avoir la dernière version de WhatsApp téléchargée sur votre mobile.

Sujets connexes : WhatsApp