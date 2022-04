Les ventes mobiles chutent fortement et les bénéficiaires sont toujours les mêmes

Apple et Samsung sont les grands bénéficiaires du scénario mondial, car en période de baisse (11 % de ventes en moins entre le T1 2021 et 2022), ils parviennent tout de même à augmenter leurs parts de marché.

Déjà dans les analyses de ventes précédentes dans l’industrie des smartphones, l’avancée imparable d’Apple sur d’innombrables marchés a été notée, même si dans un cours 2022 qui a recommencé convulsivement, pour changer, il était temps de confirmer une tendance qui semble effectivement se consolider, avec Samsung et Apple en tête du marché dans un scénario de chutes généralisées au niveau mondial.

Cela a été confirmé dans leur dernière étude par des analystes experts du cabinet de conseil Canalys, qui indiquent que les ventes de smartphones ont en fait chuté de pas moins de 11% sur un an entre le premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, peut-être poussé par des facteurs externes à l’industrie tels que la guerre en Ukraine ou les nouvelles fermetures et confinements en Chine.

Les choses ne s’annoncent pas trop belles, certes, et l’on ne peut ignorer le scénario de pénuries de composants et de goulots d’étranglement logistiques qui continuent de se faire sentir sur l’ensemble de la planète, même si Canalys se montre plutôt optimiste pour l’avenir proche en déclarant que « cette douloureuse pénurie de composants pourraient s’améliorer plus tôt que prévu », atténuant ainsi enfin l’augmentation des coûts de production et donnant l’impulsion finale au décollage de la 5G dans les gammes les plus basiques et les plus vendues.

Dans un scénario mondial de chutes, pas moins de 11% de baisse des ventes de mobiles lors de ce dernier T1 2022, il semblerait que seuls Samsung et Apple survivent, parvenant même à augmenter leurs parts de marché grâce à l’iPhone 13 et au Galaxy S22.

C’est le marché mondial du mobile en ce moment : Apple, Apple, Apple et Apple

La vérité est que la pénurie de composants fait grimper les prix, empêchant le passage massif des terminaux de base avec connectivité 4G à de nouveaux avec 5G et retardant cet exode vers les réseaux de nouvelle génération plus longtemps qu’il ne le devrait, car la plupart des utilisateurs ne le sont pas prêts à assumer ces frais supplémentaires.

Même Samsung a eu du mal à faire face à toutes les expéditions de son tout nouveau Galaxy S22, une nouvelle famille phare qui a cependant réussi à ramener les Sud-Coréens au numéro 1 sur le marché mondial, avec une part de marché de 24 % au premier trimestre de 2022 contre 19 % au dernier trimestre et 22 % au T1 2021.

Apple est l’autre grand bénéficiaire, puisque ses iPhones sont également parvenus à améliorer leur pénétration de 15% en 2021 à 18% au premier trimestre 2022, notamment grâce à l’iPhone SE de troisième génération que Canalys définit comme « un moteur important à mi-parcours ». volume des ventes de gamme pour Apple. Cet iPhone SE (2022) est le modèle 5G le moins cher du constructeur californien.

Xiaomi reste troisième et ne descend pas du podium, perdant 1% de part de marché, passant de 14% en 2021 à 13% au cours des trois premiers mois de 2022, avec la famille Redmi Note comme grandes stars et leurs compatriotes OPPO à leurs trousses. avec les mobiles OnePlus déjà dans leurs déclarations de revenus et perdant également ce point de pourcentage jusqu’à ce qu’ils aient une part de marché de 10 %.

Le « top 5 » est fermé par un autre fabricant chinois qui se porte très bien, vivo, même si dans son cas il a perdu 2% même après ses accords avec ZEISS dans la photographie mobile, sûrement lésé en ne lançant pas son smartphone le plus performant, le spectaculaire X70 Pro+, dans le monde. Dans son cas, il signe des honoraires de 8 %.

Tous les autres fabricants perdent un autre point, passant de 28 % en 2021 aux 27 % qu’ils ont enregistrés au premier trimestre 2022, se tournant déjà vers l’été lorsque commenceront les grandes campagnes d’offres et de ventes qui promettent de faire croître le marché du mobile Après tout, avec ce que nous avons vécu ces derniers mois, ces chiffres négatifs ne sont pas surprenants !

