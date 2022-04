Top 3 des antivirus gratuits pour les petites et moyennes entreprises

Les antivirus gratuits peuvent offrir le niveau de protection dont notre entreprise a besoin.

Pour une PME il est primordial d’investir dans la sécurité informatique. De nouveaux virus apparaissent chaque jour et les détecter peut devenir une odyssée. S’il est toujours souhaitable d’acheter un antivirus payant, il en existe certains gratuits qui offrent un bon niveau de protection et sont capables de servir de barrière. Nous analysons et recommandons 3 antivirus gratuits pour votre PME que vous pouvez prendre en compte.

Avant tout antivirus…

Eh bien, il est commode de faire un examen important. Pour commencer, la sécurité informatique d’une PME avec 6 ordinateurs n’est pas la même que celle d’une autre avec 52 ordinateurs. Plus le nombre d’ordinateurs est grand, plus on doit faire attention. Non seulement à cause de l’équipement lui-même, mais parce que tous ceux qui utilisent l’équipement ne prendront pas le même soin.

Vous devez toujours fournir les informations nécessaires qui permettent au personnel de prendre des précautions extrêmes. Soyez très prudent avec les fichiers joints, n’ouvrez pas directement les fichiers avec des extensions .exe, faites attention aux alertes générées par l’antivirus. Toutes les informations possibles sont la meilleure barrière, avec le bon sens. De nombreuses entreprises bloquent certaines pages, domaines et extensions, non seulement pour gagner en sécurité, mais aussi pour éviter les distractions. Cela peut être une bonne proposition selon la façon de travailler. Cela dit, voyons 3 propositions d’antivirus gratuits qui peuvent être une bonne alternative aux antivirus payants.

3 antivirus gratuits pour votre PME ou entreprise

VirusTotal

C’est une proposition espagnole et elle a attiré l’attention de Google, qui l’a achetée il y a une décennie. C’est un antivirus en ligne gratuit et à partir duquel vous n’avez rien à télécharger. Simplement, si vous recevez un fichier suspect, téléchargez-le sur votre page et analysez-le. De la même manière, il est capable de nous dire si une URL ou une adresse IP est dangereuse. Il se caractérise par sa rapidité et sa fiabilité, ainsi que par une interface conviviale et très spartiate.

Il propose des propositions de paiement plus avancées, telles que la recherche de virus dans les fichiers graphiques ou des solutions pour les grandes entreprises. Dans ces cas, VirusTotal nous fera une offre qui sera personnalisée en termes de prix. Si en tant qu’entreprise vous pensez vouloir aller un peu plus loin, vous ne devez pas perdre de vue VirusTotal.

Kaspersky Security Cloud Gratuit

Cette proposition, bien connue de tous, se caractérise par sa fiabilité et n’est pas seulement disponible pour les ordinateurs Windows, mais aussi pour les téléphones Android. Analysez et surveillez vos équipements en temps réel, grâce à sa base de données continuellement mise à jour. Il a quelques aspects intéressants, le premier est qu’il crypte les fichiers que vous envoyez et recevez par e-mail, vous protégeant avec un VPN, bien que la limite soit de 300 Mo par jour. D’autre part, vous disposez d’un stockage de mots de passe en ligne, idéal pour que tous les employés puissent y accéder confortablement. Les mises à jour sont automatiques et c’est un antivirus qui ne ralentit pas votre ordinateur. Bien sûr, cet antivirus occupe beaucoup d’espace disque, 2,2 Go. Par conséquent, soyez prudent avec ces équipes plus âgées, même si c’est peut-être une proposition intéressante à prendre en compte.

Alarme de zone

Cette proposition est une excellente solution pour tout type de PME ou d’entreprise car elle garantit une navigation sécurisée avec un niveau de protection élevé. Comme point favorable, il convient de noter qu’il nous protège contre l’une des menaces réelles qui causent le plus de dégâts, le vol d’identité, en plus de la perte de données. Pour toute entreprise, aussi petite soit-elle, il est essentiel de protéger toutes les informations.

Sa base de données est constamment mise à jour et sa protection par pare-feu est très importante. Évidemment, et comme tout antivirus, il est nécessaire de désinstaller tout programme présentant ces caractéristiques pour qu’il fonctionne, à l’exception de Windows Defender, la modeste proposition de Redmond. Les exigences informatiques sont au minimum Windows 7, 2 Go de RAM, un processeur 2 GHz et 1,5 Go d’espace disque disponible.

Et si je veux aller plus loin ?

Évidemment, et bien que ces propositions offrent des standards de sécurité élevés, opter pour un antivirus payant peut être la meilleure solution. D’abord, parce que c’est toujours un investissement qui a un rendement élevé, celui de notre tranquillité d’esprit. Suivi en offrant un service d’assistance plus spécial et se terminant parce que l’achat de tout logiciel est toujours déductible, en partie, lors du paiement des impôts.

Les appareils Android, implantés à 88 % sur le marché mondial, sont les plus susceptibles d’être attaqués. Par conséquent, une protection adéquate, associée à l’adoption de mesures de précaution, vous permettra de mieux respirer. Sensibiliser nos travailleurs aux risques d’une navigation non sécurisée, en plus d’éviter le sentiment que nous ne serons pas attaqués, peut être un bon point pour nous d’être le meilleur antivirus.

