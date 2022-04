Vous allez vouloir acheter cette édition Pokémon du Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung prépare une version spéciale et limitée du Galaxy Z Flip3 en Corée du Sud, qui sera déguisée en Pokémon avec ce pack et des accessoires exclusifs que, sans aucun doute, nous aimerions également avoir en Europe et en Amérique latine.

Il y a quelque temps, nous avons discuté de la façon dont la personnalisation extrême était devenue la nouvelle poule aux œufs d’or dans l’industrie des smartphones, avec divers fabricants proposant des couleurs et des finitions exclusives dans plusieurs de leurs terminaux les plus importants, et même présentant des éditions spéciales axées sur les jeux vidéo, Formula 1 ou d’autres événements.

Et le prochain à arriver que nous avons déjà avec nous de Samsung, qui après le lancement de l’édition Jeux Olympiques du Galaxy Z Flip3 revient pour utiliser son smartphone pliable le plus en vogue maintenant pour une version de Pokémon aussi géniale que cela puisse paraître. , y compris un complément impressionnant d’accessoires exclusifs.

Comme nous l’ont dit les collègues d’Android Authority, le pire dans ce Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Limited Edition est sûrement qu’il ne quittera pas la Corée du Sud, où il est déjà disponible pour les réservations avec des envois datés du 25 avril prochain dans la boutique officielle Samsung. .

Samsung prépare une édition exclusive Galaxy Z Flip3 basée sur Pokémon, avec des motifs Pikachu et de nombreux accessoires exclusifs plutôt cool, mais non, il ne semble pas qu’ils seront vendus en Espagne et en Amérique latine.

La personnalisation extrême des téléphones portables, la nouvelle poule aux œufs d’or pour les fabricants d’Android

La vérité est que cette édition vient donner une impulsion définitive au Galaxy Z Flip3 avant son remplacement, complétant les éditions Bespoke Edition qui nous permettent de choisir la couleur au goût sur certains marchés, bien que cette fois avec une version qui sera limitée et qui deviendra sûrement un objet de collection dans un court laps de temps.

Quant aux possibilités, l’appareil ne change pas plus que son esthétique pour se présenter tel que vous le voyez sur l’image ci-dessus, avec des motifs Pikachu en jaune et noir, accompagné d’un packaging spécialement conçu pour l’occasion du bouquet d’accessoires suivant :

Un étui Pikachu transparent.

Un sac de transport Pokémon.

Une sorte de porte-clés avec la queue de Pikachu.

Une prise de smartphone semblable à une pop-socket en forme de Pokéball.

Plusieurs cartes Pokémon exclusives.

Il n’y a pas trop de confirmations autour de cette édition spéciale, nous ne pouvons donc pas vous dire combien d’argent cela coûtera en Corée du Sud, même si nous serons attentifs si Samsung confirme plus de détails et informe de son lancement en dehors de son pays d’origine.

Nous aimerons certainement le recevoir! Si nous sommes déjà à court du grand royaume Dragon Ball…

Samsung Galaxy Z Flip 3, analyse : le mobile pliable pour les gens normaux

Sujets liés : Samsung Galaxy Z