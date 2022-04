55 pouces 4K UHD et Samsung : cette Smart TV tumbling est parfaite pour votre salon

La Smart TV 55 pouces Samsung AU8005 tombe à 499 euros sur Amazon. Attention, il a une résolution 4K Ultra HD, vous verrez tout le contenu en haute qualité.

L’un des meilleurs téléviseurs intelligents que vous pouvez acheter pour votre salon en ce moment est le Samsung AU8005 de 55 pouces. Il a une résolution 4K Ultra HD, une grande taille pour voir tout le contenu avec un maximum de détails et un système d’exploitation où vous pouvez installer des applications comme Netflix, HBO Max, YouTube ou Twitch. On ne recommande pas ce modèle par hasard, mais parce qu’il descend désormais à 499 euros sur Amazon.

Contextualisons un peu pour comprendre l’importance de cette offre. Tout d’abord, on peut dire qu’il est sorti l’année dernière avec un prix public conseillé de 719 euros. Par conséquent, vous économiseriez 220 euros si vous l’achetiez maintenant sur Amazon. En revanche, à El Corte Inglés, il est à 548 euros et dans le magasin Samsung à 606 euros, donc le plus rentable est de l’acheter sur Amazon.

Soyez prudent, car c’est l’un des prix historiques les plus bas qu’il ait eu dans ce magasin, alors profitez-en avant qu’il ne remonte. Ensuite, nous vous parlerons des grandes caractéristiques de ce téléviseur intelligent Samsung AU8005, celles pour lesquelles il vaut vraiment la peine d’acheter pour votre maison.

Achetez une superbe Smart TV Samsung 55 pouces pour 220 euros de moins

Samsung propose un large catalogue de téléviseurs intelligents avec des caractéristiques et des prix différents. À cette occasion, nous souhaitons recommander le modèle AU8005 de 55 pouces, car il rassemble tout ce que vous devez rechercher dans une bonne Smart TV pour la maison.

Vous pouvez le placer dans n’importe quelle pièce tant que vous disposez d’un bon espace libre, car il s’agit d’un téléviseur assez grand. Au-delà de cela, vous n’aurez aucun problème, car il a un design élégant et raffiné qui aura fière allure n’importe où. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, son esthétique se caractérise principalement par des lignes droites, également sur les jambes.

Ce téléviseur Samsung a tout ce dont vous avez besoin, y compris une remise de 220 euros.

Samsung est un téléviseur intelligent dans lequel vous pouvez voir tout le contenu avec une grande clarté, une reproduction des couleurs et des angles de vision. Pour ce faire, il monte un écran LED de 55 pouces avec une résolution 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels), un moteur d’image Crystal Processor 4K et une compatibilité avec HDR10 +. Vous profiterez également d’un bon son grâce à un haut-parleur de 20W.

Ce téléviseur intelligent vaut également la peine d’avoir le système d’exploitation Tizen, car il permet à l’utilisateur de télécharger les applications des plateformes de streaming les plus populaires, de Netflix à Prime Video. Les assistants ne manquent pas pour contrôler son fonctionnement avec la voix : Bixby, Alexa et Google Assistant.

Si ce qui vous inquiète, c’est la connectivité, rassurez-vous, car le Samsung AU8055 dispose du WiFi 5, du Bluetooth 5.2, de trois ports HDMI et de deux ports USB. En conclusion, c’est une Smart TV qui a tout ce dont vous avez besoin à la maison, avec la qualité Samsung assurée. Vous savez, pour 499 euros il peut être à vous sur Amazon, n’attendez pas que le prix monte.

