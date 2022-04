Seul 1 téléphone sur 3 est mis à jour vers Android 11 ou Android 12, selon Uptodown

29,5% des utilisateurs d’Uptodown utilisent Android 11 sur leur mobile Android, tandis que seulement 2,6% ont leur terminal mis à jour vers Android 12.

Malgré le fait que certains fabricants tels que Samsung ou Xiaomi annoncent déjà quels téléphones recevront Android 13, la réalité est que la mise en œuvre d’Android 12 est encore assez résiduelle, car il existe encore un grand nombre de terminaux qui continuent avec Android 11 ou versions encore plus anciennes.

Une bonne preuve en est que le média Uptodown a récemment publié un rapport qui révèle que seulement 1 mobile sur 3 est mis à jour vers Android 11 ou Android 12.

Ce sont les versions d’Android utilisées par les utilisateurs d’Uptodown

Uptodown a analysé les données de trafic de son site Web entre janvier et mars 2022 et les résultats de ce rapport montrent clairement qu’il existe encore de nombreux utilisateurs de smartphones Android avec des versions inférieures à Android 11.

Plus précisément, selon cette analyse, 29,5% des utilisateurs qui visitent ce site Web utilisent Android 11 sur leurs mobiles, une version qui est sortie en septembre 2020, tandis que le pourcentage d’utilisateurs avec Android 12, qui a été présenté il y a 5 mois, ce n’est que 2,6 %.

En revanche, près de 50% des utilisateurs qui visitent Uptodown ont des terminaux avec des versions inférieures à Android 11, puisque 25,2% utilisent Android 10, 11,5% utilisent Android 9.0 Pie et 11% utilisent encore Android 8.1 Oreos.

Ce que ces données montrent, c’est que la fragmentation dans Android augmente, car, à l’heure actuelle, les utilisateurs qui ont la dernière version d’Android coexistent avec des utilisateurs qui ont une version qui a été publiée en 2017 sous le nom d’Android 8.1 et aussi que les utilisateurs essaient de prolonger la durée de vie utile des smartphones autant que possible, comme en témoigne le fait que plus de 10% des utilisateurs d’Uptodown ont des terminaux qui ont jusqu’à cinq ans.

Ce sont les fabricants qui mettent à jour leurs téléphones vers Android 12 le plus rapidement : de 41 à 168 jours d’attente

Ce n’est qu’une preuve de plus que, malgré les efforts de certaines marques comme Samsung, de nombreux fabricants mettent beaucoup de temps à mettre à jour leurs terminaux vers la dernière version d’Android.

Rubriques connexes : Android