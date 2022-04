Ce mobile chinois a une édition spéciale qui comprend littéralement un morceau de météorite

vivo veut vous faire toucher le ciel avec son nouveau mobile, ou presque. Le vivo X Note Aerospace est accompagné d’un morceau de météorite d’origine lunaire.

Alors qu’on pensait avoir déjà tout vu dans le monde de la téléphonie mobile, il s’anime pour nous surprendre en grand avec sa nouvelle invention. Et c’est que le vivo X Note Aerospace arrive sur le marché avec un compagnon difficile à améliorer : un morceau de météorite.

Oui, c’est difficile à comprendre, mais l’édition spéciale du nouveau terminal de la firme chinoise est livrée avec un échantillon d’une météorite d’origine lunaire. En plus de ce compagnon très particulier, le vivo X Note Aerospace est un smartphone doté des meilleures fonctionnalités du marché. Ensuite, nous en apprenons plus sur ce morceau de météorite très spécial et sur le téléphone lui-même. Qui sait, il deviendra peut-être votre prochain achat.

vivo X Note Aerospace, l’édition la plus spéciale de vivo

Comme le rapporte Gizmochina, vivo a présenté l’édition spéciale du vivo X Note, un mobile dont la version standard a déjà attiré notre attention en raison de ses excellentes spécifications. Ce nouveau modèle s’appelle vivo X Note Aerospace, avec un nom de famille qui nous fait déjà prédire quelle est sa caractéristique la plus spéciale.

Attention, car ce smartphone est accompagné d’un morceau de la météorite NWA11444, d’origine lunaire. Ceci est possible grâce à une collaboration entre la filiale BBK et la China Aerospace Agency. Plus précisément, cet échantillon de météorite se trouve à l’intérieur d’un morceau de verre trempé qui, à son tour, est accroché à un magnifique bracelet en cuir.

Le vivo X Note Aerospace est un smartphone haut de gamme livré avec un morceau de la météorite NWA11444.

Au-delà de ce cadeau innovant, le vivo X Note Aerospace n’est pas différent du modèle original. Il possède les mêmes caractéristiques de haute qualité, comme son écran AMOLED de 7 pouces avec une résolution Quad HD+ (3080 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, car sa luminosité maximale peut atteindre jusqu’à 1 500 nits.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nous pouvons donc nous attendre à des performances incroyables lors de son utilisation. Cette version Aerospace est disponible en une seule version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec Android 12 comme système d’exploitation.

Il y a quatre caméras à l’arrière : 50 MP principal, 48 MP ultra grand angle, capteur de profondeur 12 MP et téléobjectif 8 MP. En voyant ces caractéristiques, il semble que le vivo X Note Aerospace ne sera pas mauvais pour prendre des photos et des vidéos.

Il ne décevra pas non plus en termes d’autonomie, puisqu’il monte une grosse batterie de 5 000 mAh. Le plus surprenant est qu’il prend en charge une charge rapide de 80 W et une charge sans fil de 50 W, nous pouvons donc nous attendre à des temps de charge très courts.

Si cette édition spéciale de vivo a retenu votre attention et que vous souhaitez avoir entre les mains un morceau de météorite d’origine lunaire, nous sommes désolés de vous dire que vous devrez attendre. Le vivo X Note Aerospace n’est disponible qu’en Chine pour un prix de 6 499 yens chinois, soit environ 947 euros à changer. Pour le moment, on ne sait pas si le curieux terminal fera le saut vers d’autres territoires à l’avenir.

