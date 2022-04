Ces 9 téléphones realme sont sur le point d’être mis à jour vers Android 12 et realme UI 3.0

Ce sont les 9 téléphones realme qui seront mis à jour vers realme UI 3.0 avec Android 12 d’ici juin.

Malgré le fait que certains fabricants tels que Samsung ou Xiaomi annoncent déjà quels terminaux recevront Android 13, il existe encore pas mal de smartphones de ces deux marques et d’autres qui n’ont pas encore été mis à jour vers Android 12.

C’est le cas de realme, qui vient d’annoncer via son blog officiel que 9 de ses appareils mobiles sont sur le point de passer à Android 12 et realme UI 3.0. Lisez la suite et découvrez ce qu’ils sont.

Ce sont tous les téléphones realme qui seront mis à jour vers realme UI 3.0 avec Android 12 au deuxième trimestre 2022

realme a confirmé que 9 de ses téléphones recevront la version bêta ou à accès anticipé de realme UI 3.0 basée sur Android 12 entre ce mois-ci et les deux prochains, de sorte que les derniers appareils à recevoir cette mise à jour le feraient au mois de juin.

Ainsi, la liste complète des smartphones realme qui recevront Android 12 et realme UI 3.0 au cours des prochains mois est la suivante :

avril 2022 realme 8 5G realme 8s 5G realme Narzo 30 5G

Mai 2022

Juin 2022 Realme X3 Realme X3 SuperZoom realme Narzo 30 Pro 5G realme 9 5G



Tous ces mobiles recevront, très prochainement, la version la plus récente de la couche de personnalisation de la firme chinoise, realme UI 3.0, qui comprend un grand nombre de nouvelles fonctionnalités telles qu’une nouvelle interface, une plus grande capacité de personnalisation et des améliorations en matière de confidentialité et d’appareil Sécurité.

Si vous possédez l’un des terminaux répertoriés ci-dessus, vous devez garder à l’esprit que cette version à accès anticipé n’atteindra pas tous les utilisateurs en même temps, car elle sera déployée par lots.

La version stable de realme UI 3.0 est toujours en cours de développement et ne sera pas disponible pour tout le monde tant que tous les bugs détectés ne seront pas corrigés. Bien que la firme chinoise n’ait pas voulu donner de délais approximatifs pour l’arrivée de cette version, le plus logique serait qu’elle arrive au cours du troisième trimestre 2022.

