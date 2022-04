Passer à Android : Google lance une application spéciale pour abandonner l’iPhone

Passer à Android nous permet de transférer tout le contenu (contacts, événements du calendrier, photos et vidéos) de notre ancien iPhone vers notre nouvel Android.

C’est toujours vraiment fastidieux de changer de smartphone car il faut transférer tout le contenu de l’un à l’autre et reconfigurer les applications que l’on utilise le plus, mais quand en plus de changer d’appareil mobile on change aussi de système d’exploitation, d’Android à iOS ou d’iOS à Android, le processus devient encore plus compliqué.

Pour cette raison, Google vient de lancer une application spéciale pour que vous n’ayez pas de mal à vous décider à abandonner l’iPhone et à passer à Android. C’est tout ce que Switch to Android nous offre.

Passer à Android nous permet de passer facilement de l’iPhone à Android

Jusqu’à présent, le passage d’un iPhone à un téléphone Android était un processus très fastidieux car il fallait sauvegarder les données sur Google Drive et les restaurer manuellement. Il est vrai qu’Android 12 vous a un peu facilité la tâche en vous permettant de transférer des contacts, des applications et du contenu multimédia depuis l’iPhone, mais uniquement à l’aide d’un câble USB-C vers Lightning.

Mais maintenant, les collègues de 9to5Google ont découvert que Google a lancé une application sur l’App Store qui facilitera le processus de passage d’iOS à Android. Cette application s’appelle Switch to Android et elle a atteint l’App Store d’Apple en tant qu’application non répertoriée, ce qui signifie qu’elle n’est accessible que via un lien privé auquel le support susmentionné a eu accès.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, lorsque vous ouvrez Passer à Android, la première chose qui apparaît est un écran qui explique qu’avec cette application, vous pouvez transférer « des photos, des vidéos, des contacts et plus « .

Une fois que vous avez accepté les conditions d’utilisation et cliqué sur Démarrer, l’étape suivante consiste à scanner un code QR qui apparaît sur votre mobile Android avec votre iPhone pour démarrer le processus de transfert de données d’un appareil à un autre.

Ensuite, l’application Switch to Android vous demandera de sélectionner les données que vous souhaitez transférer de votre iPhone vers votre Android via une interface où vous devrez activer quatre commutateurs qui correspondent aux contacts, aux événements du calendrier, aux photos et aux vidéos. De plus, au bas de cet écran, vous verrez un avis indiquant que seules les photos et vidéos que vous avez enregistrées localement sur votre iPhone seront transférées sur votre nouvel Android.

Une fois la sauvegarde de ces données terminée, vous verrez un écran vous rappelant de désactiver iMessage afin que les messages de vos amis qui ont un iPhone soient envoyés via SMS et non via iMessage.

Enfin, la dernière étape de ce processus consiste à demander le transfert de vos données d’iCloud vers Google Drive et Google Photos en cliquant sur le bouton Démarrer la demande puis sur l’option Demander le transfert d’une copie de vos données.

Pourquoi certaines fonctionnalités de Google arrivent sur iOS plus tôt qu’Android

Todavía se desconoce cuándo se lanzará esta nueva app de Google de forma generalizada en la App Store, pero teniendo en cuenta que la aplicación Move to iOS ya le lleva 5 años de ventaja, lo más lógico es que no tarde demasiado tiempo en estar disponible para tout le monde.

