Adieu aux harceleurs et aux contrôleurs : WhatsApp se prépare à ajouter l’une des fonctionnalités les plus demandées

WhatsApp vous permettra de masquer votre dernière heure de connexion, votre photo de profil et votre biographie aux contacts de votre choix.

Nous parlons depuis des mois de la façon dont WhatsApp se prépare à permettre à ses utilisateurs de cacher leur temps de connexion à certains contacts, ce qui à ce jour n’est autorisé qu’à l’échelle mondiale. Nous pouvons choisir d’afficher ou non notre temps de connexion mais nous ne pouvons pas choisir si quelqu’un en particulier peut le voir ou non, ce qui se produit également avec nos informations ou notre statut (bio) et notre photo de profil.

Eh bien, il semble que le moment soit venu et que WhatsApp soit sur le point de déployer la fonctionnalité qui nous permettra de cacher et d’afficher nos informations personnelles à qui nous voulons. Il s’agit d’une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les utilisateurs et qui nous permettra de contrôler un peu mieux nos données les plus sensibles.

Une « liste noire » pour les utilisateurs de WhatsApp

Comme détaillé par WABetaInfo, WhatsApp vient de sortir la fonction pour les bêta-testeurs iOS dans sa version 22.9.0.70. Si l’on tient compte du fait que la même fonctionnalité a atteint les testeurs Android il y a quelques semaines, il est fort possible que l’arrivée finale approche à grands pas (rappelez-vous que nous parlons de cette fonctionnalité depuis septembre).

En gros, au lieu de choisir entre « Mes contacts », « Tout le monde » ou « Personne » pour afficher notre photo de profil, nos informations personnelles et notre dernière heure de connexion, nous aurons une quatrième option appelée « Mes contacts sauf… ».

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran de la mise à jour pour iOS, cette quatrième option nous permettra de filtrer parmi nos contacts pour exclure les personnes auxquelles nous ne voulons pas donner accès à nos données personnelles.

De cette façon, en créant une sorte de « liste noire », nous pouvons empêcher, par exemple, notre ex-partenaire ou notre patron, de voir des aspects privés de notre vie aussi sensibles que notre photo de profil ou à quelle heure nous sommes ou ne sommes pas connectés sur Whatsapp.

Comment cacher que vous êtes en ligne ou que vous écrivez un message sur WhatsApp

Comme nous l’avons dit, cette fonction est déjà disponible dans les versions bêta d’Android et d’iOS, il est donc probable que WhatsApp ne tardera pas à la diffuser à la majorité des utilisateurs. Si vous êtes déjà dans la version bêta de WhatsApp, vous serez peut-être intéressé par le tutoriel dans lequel nous expliquons, étape par étape, comment masquer le temps de connexion à des contacts spécifiques. Pour le reste, rappelez-vous qu’il est également possible de masquer la photo de profil d’un seul contact à l’aide d’astuces.

