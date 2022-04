Telegram est mis à jour avec la personnalisation des notifications et des bots silencieux et vitaminés et bien plus encore

Telegram est mis à jour avec des sons de notification personnalisés, des durées de silence personnalisées, des réponses aux messages transférés, des emojis plus animés et des améliorations de bot.

Malgré le fait que WhatsApp continue d’être l’application de messagerie la plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par mois, son grand rival sur ce segment, Telegram, continue de le surpasser en fonctionnalités et cette différence ne cesse d’augmenter à chaque nouvelle mise à jour de la plateforme de messagerie créée par les frères Durov.

En ce sens, juste un mois après la dernière, Telegram vient d’annoncer via son blog officiel l’arrivée d’une nouvelle mise à jour qui comprend de superbes nouveautés telles que la personnalisation des notifications et des bots silencieux, vitaminés et bien plus encore.

Sons de notification personnalisés

À partir de maintenant, vous pouvez transformer n’importe quel son en tonalité de notification et créer des alertes personnalisées basées sur vos chansons préférées ou vos mèmes préférés.

Pour ce faire, il vous suffit de taper sur un fichier audio ou un message vocal dans un chat pour l’ajouter à votre liste de tonalités de notification et une fois que vous l’avez créé, vous pouvez l’attribuer à n’importe quelle conversation.

Personnalisez la durée de silence des notifications

Telegram vous permettait déjà de désactiver temporairement les chats pour ne plus recevoir de notifications pendant un certain temps, par exemple 8 heures ou 2 jours, mais il vous permet désormais également de suspendre les notifications pendant une période personnalisée, idéale lorsque vous souhaitez faire une sieste ou lorsque vous dors tu pars en vacances.

Pour ce faire, chaque chat dispose d’un nouveau menu, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton situé en haut à droite, avec lequel vous pouvez à la fois recevoir des notifications en silence, en cliquant sur l’option Désactiver le son, et arrêter de recevoir les notifications de ladite conversation en cliquant sur le bouton Muet. Ce dernier dispose de plusieurs options pour que vous choisissiez celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Réponses dans les messages transférés

Telegra a été la première application de messagerie à intégrer un aperçu de réponse directe à un message à partir duquel vous pouvez accéder rapidement au message d’origine. Désormais, avec cette nouvelle mise à jour, cet aperçu est également disponible dans les messages transférés.

Menu de suppression automatique des nouveaux messages

Cette nouvelle mise à jour de Telegram améliore l’auto-suppression des messages, pouvant accéder à cette fonction plus rapidement, soit via le bouton de menu situé dans le coin supérieur droit, soit depuis la page d’informations d’un chat et vous permettant de choisir la période de temps après quels messages seront supprimés entre différentes options comme 2 jours, 3 semaines ou 4 mois.

robots vitaminés

Sans aucun doute, l’une des fonctionnalités les plus remarquables de Telegram sont les bots et avec cette nouvelle mise à jour, les développeurs de ces bots disposent d’une série d’outils innovants qui leur permettront de créer des interfaces incroyablement flexibles avec le langage de programmation JavaScript. De cette façon, un bot Telegram pourra remplacer n’importe quelle page Web.

En plus de cela, à partir de maintenant, tout utilisateur de Telegram pourra ajouter des bots à ses groupes ou canaux à partir du profil du bot et configurer à la fois ses privilèges et ses autorisations.

Améliorations du mode image dans l’image

Grâce à cette mise à jour, l’application Telegram pour Android améliore son mode Image dans l’image avec des améliorations telles que l’inclusion d’un geste de pincement pour changer la taille de la fenêtre et un bouton avec la lettre X pour la fermer et un nouveau design plus arrondi.

Nouvelles animations et emojis plus animés

Enfin, l’interface de changement de numéro de téléphone a été mise à jour avec de nouvelles animations de certains canards qui vous guideront tout au long du processus et de nouveaux emojis animés axés sur la nourriture ont également été inclus que vous pouvez voir dans la vidéo que nous vous laissons à propos de ces lignes.

Sujets apparentés : Télégramme