Après avoir passé une décennie à développer des écrans pliables, Samsung a enfin vu ses efforts récompensés en 2021, année où il a dominé le marché des terminaux pliables, avec une part de marché de 90 %, grâce aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Mais, le géant coréen ne cesse de développer des technologies nouvelles et innovantes pour de nouveaux appareils et une bonne preuve en est que, comme on peut le lire dans le média spécialisé SamMobile, Samsung prépare un mobile transparent qui s’enroule.

Ce serait le mobile enroulable et transparent de Samsung

Samsung a récemment déposé des brevets auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) pour un terminal à écran transparent enroulable.

Comme vous pouvez le voir dans les croquis de ces brevets, que nous vous laissons ci-dessous, le fabricant coréen travaille sur deux modèles pour ce mobile, un dans lequel le panneau enroulable sort du côté et un autre à l’est se déplie verticalement.

Dans les deux appareils, la partie de l’écran qui s’affiche est transparente, une caractéristique qui pourrait permettre à ces terminaux d’être utilisés avec des applications RA (Augmented Reality).

Pour le moment, ce n’est qu’une esquisse et il n’y a pas de données, du moins pour l’instant, qui garantissent que ce type de mobile enroulable transparent se matérialisera dans un véritable appareil. Dans l’hypothèse où ce nouveau type de mobile serait fabriqué, Samsung devrait reprendre la fabrication de dalles OLED transparentes, ce qui n’a pas été fait depuis 2016.

De plus, d’autres fuites récentes révèlent également que Samsung pourrait travailler sur un troisième appareil pliable qu’il lancerait avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 au déballage en août, mais qu’il n’aurait pas ce nouvel écran transparent. technologie et enroulable.

