Les écouteurs Sony les plus innovants sont déjà en chute libre : ils ne vous laisseront pas indifférents

Les Sony LinkBuds, les écouteurs sans fil les plus innovants, chutent à 152 euros sur Amazon.

Sony se réinvente en grand avec le lancement des Sony LinkBuds, des écouteurs sans fil au format ouvert qui ne vous laisseront pas indifférents. Bien que leur design puisse être très frappant, ces LinkBuds sonnent très bien et sont très confortables. Ce qui nous plaît le plus en ce moment, c’est l’offre qui met en vedette, puisqu’elles chutent déjà à 152 euros sur Amazon.

À peine deux mois se sont écoulés depuis la mise en vente de ces écouteurs révolutionnaires, mais ils sont déjà en baisse par rapport à ces 179 euros de lancement. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que l’offre peut disparaître à tout moment, alors n’hésitez pas à profiter de l’occasion. Nous avons déjà eu l’occasion d’analyser ce Sony LinkBuds et, sans aucun doute, c’est une expérience à ne pas manquer, surtout si vous n’attachez pas beaucoup d’importance à la suppression du bruit.

Achetez maintenant les écouteurs innovants Sony LinkBuds en vente

Le lancement par Sony d’écouteurs en forme de beignet a été une véritable surprise. La vérité est que le design frappant de ces LinkBuds est leur point le plus distinctif, avec un format ouvert que nous ne voyons généralement pas sur le marché. Malgré cette esthétique innovante, les écouteurs offrent un ajustement confortable dans l’oreille. De plus, chaque écouteur ne pèse que 4,1 grammes et ils ont une très petite taille, ce qui aide énormément pour que l’utilisation pendant des heures et des heures ne soit pas gênante.

Que le design soit la partie la plus frappante ne signifie pas que les LinkBuds de Sony faiblit en termes de qualité sonore, loin de là. Comme nous vous le disions dans l’analyse, ce sont des écouteurs qui offrent une bonne expérience audio, surtout lorsque le bruit extérieur est réduit.

Prenez les écouteurs les plus innovants du moment pour seulement 152 euros, avec une qualité Sony garantie.

Un autre point fort est le mode transparence, qui nous permet d’entendre parfaitement le son ambiant sans avoir à retirer nos écouteurs. D’autre part, ses microphones captent bien la voix lors des appels et il a même une fonction pour arrêter la musique automatiquement lorsque nous commençons à parler à quelqu’un. Si vous souhaitez contrôler la lecture de musique, vous devez utiliser les commandes tactiles, qui offrent une réponse rapide et précise.

Pour tirer le meilleur parti des Sony LinkBuds, il est préférable de télécharger l’application Sony Headphones. Vous pouvez activer des fonctionnalités telles que le volume adaptatif ou personnaliser les commandes tactiles, entre autres options.

On finit par parler d’une autre des sections les plus importantes de ces écouteurs, celle de l’autonomie, qui est d’environ cinq heures d’affilée. Si nous utilisons le boîtier de charge, nous profitons de douze heures de musique supplémentaires. Soit dit en passant, cet étui a également une taille compacte et est compatible avec la charge rapide : avec seulement 10 minutes de charge, nous prolongeons la durée de vie des écouteurs d’une heure et demie.

En bref, les Sony LinkBuds sont les écouteurs sans fil les plus innovants que vous puissiez acheter en ce moment. Vous économisez environ 30 euros sur un modèle qui vient d’être mis en vente et, en plus, la qualité sonore de Sony est plus qu’assurée. 152 euros sur Amazon, ne lâchez pas prise.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.