2 fonctions clés des communautés WhatsApp : ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas

Les communautés WhatsApp faciliteront l’envoi simultané d’annonces et de mises à jour aux participants de différents groupes et protégeront toutes les conversations avec un cryptage de bout en bout.

Comme nous vous l’annoncions récemment, WhatsApp travaille à inclure dans sa plateforme l’une des fonctionnalités les plus attendues par ses utilisateurs : ses propres canaux, qui seront appelés « Communautés ».

Eh bien, il y a quelques jours à peine, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publié un message sur son compte officiel confirmant qu’ils commençaient déjà à tester cette nouvelle fonctionnalité et révélant certaines de ses principales caractéristiques.

Grâce à ces informations, nous pouvons maintenant confirmer quelles sont les 2 fonctions clés des communautés WhatsApp et tout ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire dans les canaux du client de messagerie appartenant à Meta.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les communautés WhatsApp

La première des fonctionnalités clés des communautés WhatsApp est qu’elles vous permettront de rassembler plusieurs groupes dans un seul canal, ce qui facilitera l’envoi d’annonces et de mises à jour à tous les participants de ces groupes en même temps. Par exemple, il sera possible de créer des communautés scolaires regroupant tous les groupes des différents niveaux d’une école et ainsi avertir tous les parents d’une annonce importante en une seule fois.

Deuxièmement, une autre des clés des communautés WhatsApp est qu’elles vous permettront de communiquer, non seulement avec vos contacts proches mais aussi avec d’autres personnes, comme d’autres parents ou enseignants dans le cas d’une communauté éducative, de manière sécurisée et privé, puisque toutes les conversations des différents groupes qui les composent seront cryptées de bout en bout.

WhatsApp teste une fonction qui améliorera l’envoi de documents

Enfin, vous devez savoir que, tout comme ce qui se passe avec les groupes, les communautés WhatsApp seront contrôlées par la plate-forme de messagerie, car elles utiliseront la technologie d’apprentissage automatique pour détecter les noms des communautés et sous-groupes suspects et enquêteront sur tous les rapports envoyés à leur sujet par les membres. des communautés.

