5 aspects à ne pas oublier lors de l’achat d’un mobile

Savez-vous quels aspects vous devez prendre en compte lors de l’achat d’un mobile ? Continuez à lire et découvrez quelques-uns des plus importants.

On achète généralement un mobile pour son appareil photo, sa batterie et son prix. Par exemple, nous recherchons les téléphones avec le meilleur appareil photo, les téléphones avec la meilleure autonomie ou tout simplement les téléphones les moins chers. Cependant, il existe également de nombreux autres aspects que nous devons prendre en compte lors de l’achat d’un appareil mobile.

Par exemple quand on est joueurs, on s’intéresse à un profil précis. Dans ce cas, nous chercherons des téléphones avec un taux de rafraîchissement élevé sur l’écran, avec une grosse batterie, de la Ram et le dernier processeur de la gamme. Cependant, pour nos aînés, nous recherchons toujours des mobiles de milieu de gamme qui peuvent leur servir au quotidien.

Par conséquent, nous allons faire une liste détaillée des aspects à prendre en compte lors de l’achat d’un mobile. Si nous tenons compte de ces aspects, nous n’échouerons pas lorsqu’il s’agira de trouver un mobile parfait qui correspond à nos besoins.

NFC, le grand allié lors des paiements

Aujourd’hui, il est rare que nous ayons un mobile sans NFC. NFC est très utile et a contribué à nous simplifier la vie. Nous avons passé un certain temps à expliquer ce qu’est le NFC et à quoi il sert, ainsi que les utilisations alternatives qu’il peut avoir dans notre vie quotidienne. Pourrait-on imaginer un monde dans lequel on ne paierait pas sans le mobile ? Le NFC a commencé comme une technologie sortie pour les fleurons de l’époque. Au fil du temps, il a été inclus dans les téléphones mobiles de différentes gammes, il est donc courant de trouver différents appareils utilisant cette technologie.

Il faut donc tenir compte de cette technologie lors de l’achat de notre mobile. Grâce au NFC, nous pouvons utiliser le mobile comme lecteur d’identification électronique, payer avec une carte, ouvrir la voiture, etc. Si nous voyons que nous allons avoir besoin de l’une de ces fonctions, nous devrions choisir d’acheter un mobile qui inclut NFC.

Ne négligeons pas le cerveau de notre terminal. le processeur

Le processeur est un autre élément important à prendre en compte lors de l’achat d’un terminal. Un bon processeur peut faire la différence entre un bon et un mauvais achat. Les processeurs les plus connus sont la meilleure arme que nous puissions utiliser pour avoir un mobile.

Par exemple, un processeur Qualcomm est généralement fortement pris en charge par la communauté, vous aurez donc plus de mises à jour et de roms même après la durée de vie.

D’un autre côté, un bon processeur est généralement plus efficace, il contribuera donc à économiser la batterie de nos téléphones mobiles. Par conséquent, si nous recherchons un nouveau mobile, nous devrions bien regarder si le processeur bénéficie d’un bon soutien de la communauté, pour nous assurer que nous aurons le terminal à long terme.

Un bon lecteur d’empreintes digitales nous évite des maux de tête

Parfois, nous nous fâchons en disant… pourquoi le téléphone ne reconnaît-il pas mon empreinte digitale ? Parfois, nous devons essayer de déverrouiller notre téléphone plusieurs fois par le lecteur. À d’autres moments, nous perdons simplement patience à cause de la lenteur.

S’il est vrai qu’à l’époque nous mentionnions qu’un lecteur d’empreintes digitales n’était pas nécessaire, les lecteurs d’empreintes digitales à l’écran sont à l’ordre du jour et ont plutôt bien évolué. Avoir un lecteur d’empreintes digitales physique semble désormais archaïque, mais est souvent plus efficace que d’avoir un lecteur d’empreintes digitales à l’écran.

Cependant, il existe des mobiles qui ont fait un excellent travail dans leurs lecteurs d’empreintes digitales. Après tout, grâce aux lecteurs, nous pouvons déverrouiller notre terminal ou accéder rapidement aux applications. Nous pouvons même relier l’empreinte digitale de plusieurs doigts ou de quelqu’un que nous connaissons afin qu’à tout moment vous puissiez utiliser librement nos terminaux.

Un bon lecteur d’empreintes digitales peut être synonyme d’avoir un bon terminal entre les mains, donc l’avoir, à mon avis, a plus d’avantages que d’inconvénients.

A la recherche d’un son adapté

Les haut-parleurs stéréo sont généralement un plus qui améliore la qualité du son. Il ne faut pas seulement s’en tenir à un mobile ayant un son fort. Les bons haut-parleurs stéréo de notre mobile ne déforment pas le son maximum autant que ceux de moins bonne qualité.

Les haut-parleurs stéréo aident lors de la visualisation du contenu. Nous pourrons mieux percevoir les sons de nos séries préférées ainsi qu’avoir une expérience améliorée lors de la lecture.

Certaines marques se sont associées à des entreprises comme Harman Kardon pour offrir une meilleure qualité sonore dans les terminaux. À titre d’exemple, nous avons le Xiaomi mi 11, un téléphone dont nous avons déjà fait un examen complet.

Bref, si on a un bon budget, c’est une bonne idée d’opter pour des haut-parleurs stéréo sur notre téléphone.

La résolution compte

Les téléphones portables continuent de se développer en 2022. Les écrans de nos terminaux sont de plus en plus grands et les contenus que nous souhaitons voir sont de meilleure qualité. Ainsi, à mesure que les écrans s’agrandissent, ils s’améliorent. Par exemple, des technologies telles que le taux de rafraîchissement aident lors de la visualisation de contenu.

D’autre part, la résolution, à mesure que les terminaux se développent, est importante. Plus l’écran est grand, plus la résolution que nous devrions avoir dans notre terminal devrait être élevée, ce qui signifierait un plus grand nombre de pixels par pouce ou ppi et, finalement, une plus grande clarté pour visualiser le contenu. Toujours en prenant soin de la batterie, il est important de prendre en compte la résolution de l’écran du terminal que l’on souhaite acheter.

Il est intéressant d’avoir certains aspects comme ceux-ci lors de l’achat d’un mobile. Et vous, pensez-vous que le NFC, la résolution ou le son comptent ?

