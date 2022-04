La face B des téléphones portables à charge rapide : des ciseaux à la capacité de la batterie

Partager

Les mobiles à charge rapide ont des batteries avec 10% de capacité en moins que les terminaux à charge lente.

L’une des caractéristiques des terminaux premium qui s’est popularisée dans les appareils de milieu de gamme ces dernières années est, sans aucun doute, la charge rapide.

La charge rapide, qui est présente dans la grande majorité des mobiles milieu de gamme et haut de gamme du marché, est vraiment utile, puisqu’elle permet de recharger complètement le smartphone en moins d’une heure, mais cette fonctionnalité a aussi un côté B : les bornes à charge rapide coupent la capacité de vos batteries.

Charge plus rapide, moins de capacité de la batterie

Récemment, les gars de GSMArena ont publié un rapport qui évalue la capacité de la batterie des terminaux Android à charge rapide par rapport aux appareils qui ne l’ont pas.

En ce sens, les résultats de cette recherche, dans laquelle deux douzaines de terminaux ont été analysés, révèlent que les mobiles à charge rapide voient leur capacité de batterie réduite, en moyenne, de 10% par rapport aux smartphones à charge lente. Ainsi, si un smartphone sans charge rapide dispose d’une batterie de 5 000 mAh, un modèle similaire avec charge rapide réduira sa batterie à 4 500 mAh.

Ainsi, par exemple, le Xiaomi Mi 10 5G est équipé d’une batterie de 4 780 mAh avec une charge rapide de 30 W qui effectue un cycle de charge complet en une heure et 12 minutes, et le Xiaomi Mi 10 Pro 5G dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec 50 W charge rapide qui se charge complètement en 50 minutes. Dans ce cas, on constate que la différence de capacité de la batterie entre les deux n’est que de 280 mAh, ce qui représente une réduction de 6% de la capacité de la batterie, et que le temps de charge n’est réduit que de 20 minutes.

Ce rapport révèle également que les téléphones portables avec une vitesse de charge rapide comprise entre 18 et 33W ne voient pas leur capacité de batterie réduite par rapport aux modèles à charge standard et, donc, c’est à partir de la vitesse de charge de 50W que l’on commence déjà à voir que les batteries des smartphones perdre de la capacité.

Un bon exemple que les terminaux avec une charge rapide de moins de 50W ne voient pas leur capacité de batterie réduite se trouve en comparant le Xiaomi Redmi Note 9 Pro commercialisé en Inde et le Redmi Note 9 Pro mondial, puisque les deux ont une batterie de 5 020 mAh, malgré le fait que le premier a une charge rapide de 18W et que le second a une charge rapide de 30W.

Une fois que vous connaissez les avantages et les inconvénients de la charge rapide, avant d’acheter un nouveau smartphone, vous devrez décider si vous préférez avoir un appareil avec une batterie plus petite qui se charge en une heure ou moins ou un terminal avec une batterie de plus grande capacité, mais avec une charge plus lente.

