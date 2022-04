3 alternatives à Slack pour porter la communication de votre entreprise

Partager

Il existe de nombreuses possibilités pour votre entreprise de continuer à communiquer dans son organigramme interne, en voici quelques-unes.

À de nombreuses reprises, nous avons parlé de Slack comme d’un bon moyen de communication dans votre entreprise ou votre entreprise. Et si Slack est un outil de communication présenté comme utile, il y a une vie au-delà. Aujourd’hui, nous voulons vous proposer 3 alternatives à Slack que vous devriez apprécier pour votre entreprise ou votre entreprise. Bien que chacun ait des caractéristiques spécifiques, ils peuvent être une bonne solution lorsqu’il s’agit de garder le contact avec les employés.

Comment configurer des messages automatiques sur WhatsApp Business

locaux précédents

Malheureusement, une solution très courante pour maintenir la communication dans l’entreprise consiste à le faire via un groupe WhatsApp. Ce n’est pas conseillé, car les employés utiliseront un système dans lequel ils sont susceptibles d’utiliser leurs numéros personnels. Le téléphone portable est quelque chose qui se transporte, et aussi, il y a un danger de finir par utiliser le groupe pour quelque chose qui ne devrait pas l’être. Par conséquent, vous devez éviter d’utiliser WhatsApp en toutes circonstances. Ce n’est ni professionnel ni approprié.

Après avoir fait cette réflexion, il est temps de découvrir quelles sont les meilleures alternatives à Slack que vous devriez utiliser dans votre entreprise ou votre entreprise. Ils ont tous aussi l’avantage d’être gratuits.

3 alternatives à Slack pour une communication fluide

Équipes Microsoft

La proposition de ce géant a de nombreux utilisateurs, Microsoft Teams permet la création d’espaces de communication et de travail agiles et dynamiques, contact avec la garantie de stabilité, simplicité d’utilisation et convivialité. Les équipes ne nécessitent pas beaucoup de connaissances, car sous l’outil de chat, il existe un moyen puissant de communiquer et de tenir à jour les différentes équipes de travail.

Les équipes permettent non seulement la communication entre les différentes équipes ou membres à la manière d’un chat, mais les appels vidéo sont une autre des possibilités de cet outil. Pouvoir créer un espace pour tenir des réunions est peut-être l’une des fonctions pour lesquelles Teams se démarque. Cette application est disponible pour tout type d’appareil, mobile ou fixe, et se trouve au sein de la suite Office. Par conséquent, commencer à l’utiliser ne vous coûtera sûrement rien, car il est gratuit, bien qu’il ait des options de paiement supplémentaires. Mais avec la version freemium, vous n’avez probablement pas besoin de plus.

Discorde

Discord est une autre des alternatives à Slack et présente de nombreuses similitudes à son égard. Tout sur Discord est vif et décontracté, et il est largement utilisé par la communauté des joueurs. Discord est basé sur l’utilisation de serveurs, qui peuvent être utilisés pour maintenir les communications ou passer des appels vidéo. Dans cet outil, vous créez des canaux dans lesquels vous pouvez localiser les différents départements de votre entreprise, en séparant les ressources humaines des équipes de direction. Il n’est pas complexe à utiliser et il suffit de s’inscrire pour pouvoir utiliser ses fonctions. On pourrait dire que Discord est très polyvalent et que son utilisation ne présente aucun problème. Pour ces jeunes équipes de startups, cela pourrait être une bonne alternative à Slack.

10 astuces pour donner un bon feeling dans vos appels vidéo

Chanty

On termine avec une option peu connue, mais qui a l’avantage d’être très similaire à Slack. Chanty est un outil de communication qui non seulement dispose d’un chat en temps réel, mais vous permet également d’attribuer des tâches ou de passer des appels vidéo. Son interface est propre et claire, son utilisation est donc immédiate dès que vous l’avez installé. Il est très orienté vers les petites entreprises, et son forfait gratuit est largement suffisant pour pouvoir presque tout faire. Partager l’écran ou passer des appels audio est également une autre de ses possibilités. Le forfait gratuit donne jusqu’à 20 Go par périphérique de stockage et 10 utilisateurs, d’où son orientation vers les PME. Désormais, l’option gratuite offre la possibilité d’appels vidéo de groupe, c’est quelque chose qu’il faut prendre en compte.

Ces alternatives à Slack peuvent être une proposition différenciée pour ceux qui souhaitent chercher autre chose. Toutes sont présentées comme des solutions agiles, bien élaborées et qui donneront ce dont vous avez besoin pour votre business model. Et rappelez-vous que WhatsApp est quelque chose qui devrait être réservé à la sphère privée ou amicale, jamais à la sphère professionnelle. En effet, la loi entérine déjà la déconnexion numérique des salariés en dehors de leurs heures de travail, ce qui est beaucoup plus complexe avec l’application détenue par Meta.

Sujets apparentés : Pro

Partager