Pourquoi certaines fonctionnalités de Google arrivent sur iOS plus tôt qu’Android

Selon des collègues de PhoneArena, la raison pour laquelle certaines fonctionnalités de Google arrivent sur iOS avant Android est purement économique.

Nous vous avons récemment annoncé que l’application Google sur Android avait reçu une nouvelle fonctionnalité qui vous permettait de supprimer les 15 dernières minutes de votre historique de navigation. Mais, sans aucun doute, le plus curieux de cette nouvelle est que cette fonction était déjà disponible sur iOS depuis juillet de l’année dernière et c’est pourquoi on se demande pourquoi le géant américain a mis huit mois pour ajouter cette fonctionnalité à son application Android.

Mais, ce n’est pas la première fois que certaines fonctions de Google arrivent avant iOS qu’Android et c’est pourquoi nous allons vous dire pourquoi cela pourrait arriver.

Google s’incline devant Apple pour qu’il continue de payer pour utiliser son moteur de recherche

Selon les confrères de PhoneArena, la raison qui explique que certaines fonctions de Google arrivent avant iOS qu’Android est purement économique, car, comme vous le savez déjà, Google verse à Apple une somme millionnaire chaque année pour que Google Search soit le moteur de recherche par défaut de l’iPhone.

Les applications Google pour iOS sont mises à jour avec des nouvelles intéressantes

En ce sens, les analystes de Bernstein Securities assurent que Google aurait déboursé 15 000 millions de dollars en 2021 pour s’assurer que le moteur de recherche par défaut de l’iPhone était Google Search et, par conséquent, on peut supposer que les revenus publicitaires que The Mountain View -entreprise entrée l’an dernier grâce à cet accord dépasserait 15 000 millions de dollars.

C’est la raison pour laquelle les employés des magasins Apple aux États-Unis utilisent des téléphones Android

Pour tout ce qui a été dit jusqu’à présent, tout semble indiquer que la raison pour laquelle certaines fonctions de Google arrivent plus tôt sur iOS que sur Android est que le géant américain veut faire plaisir à Apple et ainsi ne pas perdre tous les revenus publicitaires qu’il génère votre recherche sur l’iPhone, car si la société de Cupertino n’est pas satisfaite, elle pourrait choisir de créer son propre moteur de recherche (ce qui a déjà fait l’objet de rumeurs dans le passé) ou même de conclure un accord avec Microsoft pour que Bing soit le moteur de recherche par défaut pour iPhones.

