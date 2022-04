Nous avons testé la friteuse à air Xiaomi qui n’est pas réellement de Xiaomi

Partager

Nous sommes entrés dans le monde des friteuses à air chaud avec style : voici la MIUI Air Fryer.

Les friteuses sans huile sont plus à la mode que jamais, étant l’une des casseroles les plus pratiques que nous puissions acheter en ce moment. Et oeil, on ne le dit pas car oui. Ces dernières semaines, nous avons profité de l’un des modèles les plus particuliers de ce segment en plein essor : le MIUI Air Fryer, dont nous vous avons déjà averti n’a rien à voir avec Xiaomi.

Et oui, on sait qu’il a le logo MIUI en haut, on sait que l’ancien logo MIUI apparaît sur la boîte et on sait que l’orange de la marque est exactement la même que celle utilisée par Xiaomi dans tout son branding. Mais vraiment, croyez-nous quand nous disons que cela n’a absolument rien à voir avec Xiaomi : nous avons affaire à une marque chinoise qui, coïncidences de la vie, s’appelle MIUI et qui utilise le même orange que Xiaomi, peut-être pour se différencier ou peut-être pour attirer l’attention d’un acheteur potentiel quelque chose « induire en erreur ».

Quoi qu’il en soit, la friteuse sans huile MIUI est une friteuse à air chaud classique sans connectivité mobile, mais elle parvient à se démarquer par sa grande capacité et ses bons résultats avec une multitude d’aliments. C’est aussi un modèle qui, dans des conditions normales, a un prix d’environ 80 ou 100 euros, mais il est possible de l’acquérir pour beaucoup moins cher si l’on fait attention aux promotions constantes de magasins comme AliExpress, où il se présente comme un seul des friteuses sans huile avec plus de succès.

Toutes les clés de la MIUI Air Fryer, ça vaut le coup ?

Friteuse à air chaud MIUI Points pour et contre Pour Prix ​​abordable

Grande capacité

Facile à utiliser et à nettoyer Contre Manque de fonctionnalités « intelligentes »

un peu bruyant conclusion Cuisinez sans MIUI et sans huile. Une friteuse à air chaud extrêmement simple d’utilisation qui peut être beaucoup utilisée en cuisine, notamment du fait de sa grande capacité : nous avons un tiroir de 4,5 litres qui peut même contenir un poulet entier

Combien coûte exactement la friteuse à air MIUI?

Comme pour de nombreux produits AliExpress, il est difficile de définir quel est le prix réglementaire de cette friteuse. Pour cette raison, si vous voulez savoir si l’investissement en vaut la peine et quel serait le juste montant à dépenser, il n’y a pas d’autre choix que de prendre en compte les différents prix que la MIUI Air Fryer a traversés ces dernières semaines.

Ainsi, alors que son prix actuel oscille entre 100 et 120 euros, il faut savoir que lors du dernier anniversaire AliExpress il était possible de l’acheter aux alentours de 60 euros. À partir de là et avec ces chiffres sur la table, notre recommandation est que, si vous êtes intéressé, ne perdez pas de vue les différents coupons et codes de réduction AliExpress. Vous ne pourrez peut-être pas l’acheter au prix anniversaire à court terme, mais il est fort possible que vous puissiez l’obtenir pour moins de 100 euros.

Enfin, pour que vous ayez une référence en ce qui concerne les prix, gardez à l’esprit que le PVP de la friteuse Xiaomi (l’officielle, oui) est de 99,99 euros. Ce modèle possède tous les avantages intelligents de l’écosystème Xiaomi mais est livré avec une capacité de seulement 3,5 litres, un litre en dessous de la MIUI Air Fryer. En ce sens, si l’on regarde les prix des friteuses sans huile d’une capacité de 4 ou 5 litres, on s’aperçoit que la fourchette de prix commence généralement à 70 ou 80 euros.

Il semble donc qu’un prix équitable pour la MIUI Air Fryer puisse aller jusqu’à 80 voire 90 euros. A partir de là, il est fort possible que les choses commencent à se compliquer puisqu’on peut acheter d’autres modèles de grande capacité à bon prix ou directement opter pour des modèles 2 ou 3 litres mais moins chers et avec plus de fonctionnalités.

Notre conseil est que si vous êtes intéressé par une friteuse sans huile de grande capacité, recherchez un coupon ou un code de réduction pour essayer « d’obtenir » cette friteuse MIUI Air pour moins de 100 euros, car, comme vous le verrez ci-dessous, il est un morceau de quoi de plus utile, surtout si vous faites partie de ceux qui préparent de grandes quantités de nourriture.

Comment fonctionne la friteuse MIUI Air Fryer : est-ce que ça frit vraiment ? Avez-vous besoin d’huile?

Au cas où il y aurait encore quelqu’un qui ne connaîtrait pas l’astuce, c’est reparti : les friteuses sans huile ne font pas frire. Surpris? Attendez, il y a encore plus : les friteuses sans huile ont besoin d’huile. Comment se peut-il? Eh bien, essentiellement parce que les friteuses sans huile ou à air chaud fonctionnent de la même manière qu’un petit four. Nous avons un tiroir dans lequel nous allons introduire les aliments et une résistance qui va chauffer jusqu’à une température élevée, tout cela en combinaison avec un ventilateur qui va faire circuler l’air chaud à l’intérieur de la « friteuse ».

Ainsi, autant que le marketing essaie, le processus de cuisson des aliments ressemble davantage à la cuisson. Maintenant, c’est vrai que les friteuses à air chaud facilitent grandement le travail : les aliments sont plus faciles à manipuler, il nous est difficile de brûler quelque chose, on fait moins de dégâts, ça prend moins de temps… En plus, comme c’est évident, on va besoin de très peu d’huile pour nos préparations. Normalement une ou deux cuillères à soupe suffiront amplement, même pour « frire » un kilo de frites.

Cela dit, le fonctionnement de la MIUI Air Fryer n’est pas un mystère. Nous avons un tiroir de 4,5 litres lavable au lave-vaisselle dans lequel nous allons introduire les aliments et une résistance que nous pouvons programmer pour fonctionner pendant un certain temps jusqu’à 200 degrés de température. Ceci est complété par le ventilateur déjà mentionné et une série de programmes à sélectionner pour préparer différentes recettes.

Au cours des deux semaines où nous l’avons essayé, nous avons fait des frites, du poulet pané et des légumes grillés, trois recettes qui, à notre grande surprise, ont été très simples à préparer. Une fois que vous maîtrisez des choses comme la quantité d’huile (assurez-vous que tout est bien étalé), le brassage (de temps en temps il faut retourner le contenu du tiroir) et la température (si vous mettez beaucoup d’aliments à haute température quoi qu’il arrive est plus élevé sera grillé), la vérité est que les résultats frappent assez bien.

Bien sûr, ce n’est pas exactement la même chose que la friture (nous ne voulons tromper personne), mais juste pour le temps et l’huile que nous économisons, cela en vaut la peine.

Principaux atouts de la friteuse à air MIUI

Cette friteuse à air chaud se distingue par deux choses très spécifiques : son énorme capacité et les bons résultats qu’elle offre, ces derniers grâce à son fonctionnement extrêmement simple (le manuel d’instructions en espagnol n’a que trois côtés). Une fois que nous branchons la friteuse, elle s’allumera automatiquement et nous pourrons démarrer son fonctionnement en sélectionnant l’un des 8 modes ou programmes qu’elle comprend. Ces programmes ne sont rien de plus que des réglages de temps et de température prédéterminés, que nous pouvons ajuster quand nous le voulons. Pour cette raison, nous pourrions résumer le fonctionnement de la friteuse dans les points suivants :

Allumez la friteuse.

Sélectionnez un programme.

Ajustez le temps et la température à votre convenance.

Commencez la cuisson.

De temps en temps il est conseillé de remuer un peu le contenu, en profiter pour surveiller la cuisson et modifier la température et le temps si nécessaire.

Plus facile impossible.

Selon le petit livre de recettes fourni avec la friteuse, en plus des frites ou de diverses pâtes, la friteuse à air MIUI peut également être utilisée pour faire des viandes grillées, du pain perdu et même des pizzas. Théoriquement, plus de recettes peuvent être trouvées sur le site Web de MIUI, bien que la page n’affiche qu’un avis « en construction ». Quoi qu’il en soit, sur la base de notre expérience avec la friteuse, notre conseil est d’oublier les temps et les températures et d’expérimenter par vous-même, car dès que vous modifiez un peu la quantité de nourriture, les chiffres n’auront plus de sens.

La chose la plus conseillée est d’essayer de vérifier le contenu du tiroir de temps en temps, normalement à chaque fois que nous remuons l’intérieur pour que tout soit bien cuit. De la même manière, il n’y a pas de quantité fixe d’huile à utiliser, mais encore une fois cela dépendra de l’aliment et de la quantité. Dans notre cas, lorsque nous avons préparé de la viande en pâte, nous avons choisi d’utiliser un spray d’huile d’olive sur la pâte, tandis qu’avec les frites, ce qui a le mieux fonctionné pour nous a été de les enduire toutes d’huile de tournesol.

Outre le système de cuisson, il faut garder à l’esprit que l’on a affaire à une marmite qui occupe son propre espace (elle occupe, plus ou moins, comme un micro-onde posé) et qu’elle fait un bruit considérable. Ce dernier n’est pas particulièrement gênant et se justifie par le ventilateur à huit pales inclus, qui répartira l’air chaud à l’intérieur de la friteuse. Gardez à l’esprit que tout l’air sortant de l’appareil le fera par une petite grille située à l’arrière de l’appareil (faites très attention lorsque vous collez la friteuse à un mur ou à un autre appareil : vous devez laisser sortir cet air).

Pour le reste, la MIUI Air Fryer ne génère pas de mauvaises odeurs et se nettoie en moins d’une minute, évitant deux des principaux inconvénients de la friture classique. Nous n’aurons pas cette odeur désagréable de friture dans notre cuisine et nous pourrons mettre à la fois le tiroir et le panier au lave-vaisselle. Pour le reste de la friteuse, il suffira d’utiliser un chiffon humide et de passer un peu d’essuie-tout une fois refroidi. Cela est dû à la bonne conception de la friteuse qui comprend un panneau supérieur en verre trempé et un corps complètement lisse ainsi qu’un intérieur (grille incluse) avec une finition spéciale en céramique aux propriétés antiadhésives.

Malgré l’absence de fonctions « intelligentes » (contrairement à d’autres modèles, elle ne peut pas être programmée à distance et n’émet pas d’alertes pour surveiller son contenu), la MIUI Air Fryer est une friteuse polyvalente idéale pour les ménages de 4 personnes ou plus. C’est l’un des modèles avec la plus grande capacité du marché et sa facilité d’utilisation et de nettoyage en font un appareil plus utile qu’il n’y paraît, une véritable découverte pour les cuisiniers et les amateurs d’alimentation saine et créative.

Cet appareil a été analysé de manière indépendante grâce à un transfert par la marque. L’article contient des liens d’achat pour lesquels Netcost-security.fr pourrait recevoir une commission