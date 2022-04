Les 8 meilleurs packs d’stickers pour féliciter l’anniversaire sur WhatsApp

Partager

Voulez-vous féliciter l’anniversaire d’une personne spéciale? Alors jetez un œil à nos packs d’stickers disponibles pour WhatsApp.

Voulez-vous télécharger des stickers d’anniversaire pour WhatsApp ? Alors vous êtes au bon endroit, dans cet article nous allons vous montrer une liste de sites spécifiques pour télécharger des stickers à féliciter pour les anniversaires.

Les messages d’anniversaire ne doivent jamais manquer, d’autant plus qu’il s’agit d’une journée spéciale qui mérite d’être célébrée, que ce soit pour un membre de la famille, un ami ou une connaissance.

Cependant, quand il s’agit d’écrire un message, l’inspiration manque. Dans ces cas, il est préférable d’envoyer un sticker et de laisser l’image parler d’elle-même.

Meilleurs stickers de joyeux anniversaire pour WhatsApp

anniversaire stickers

Stickers d’anniversaire pour WhatsApp

Stickers Joyeux Anniversaire – Salutations Joyeux Anniversaire

Stickers à envoyer Anniversaire

Stickers d’anniversaire pour Whatsapp – WAStickerApps

sticker.fan

getstickerpack

Ci-dessous, vous pouvez voir une collection de packs d’stickers à télécharger sur Android et souhaiter un joyeux anniversaire à tous vos amis et votre famille.

anniversaire stickers

Birthday Stickers est une application disponible pour Android qui propose des packs de stickers pour fêter les anniversaires. Son interface est facile à utiliser et regorge de personnages mignons à célébrer.

Ici, vous ne verrez pas seulement des animaux mignons et amusants en fête, mais vous verrez également des articles d’anniversaire accompagnés de textes tels que « Joyeux anniversaire » ou « Que Dieu vous bénisse pour votre anniversaire ».

Stickers d’anniversaire pour WhatsApp

L’anniversaire d’un proche approche ? Ne vous attendez pas à ce que la date soit une surprise et téléchargez les packs d’stickers d’anniversaire proposés par Birthday Stickers For WhatsApp.

Cette application propose une grande variété de packages pleins de couleurs et avec des images faisant allusion à des fêtes d’anniversaire, des gâteaux, des ballons, des bougies… C’est quelque chose de simple mais très mignon à envoyer à ces dates.

Stickers Joyeux Anniversaire – Salutations Joyeux Anniversaire

Si votre mère, votre père ou votre frère fête son anniversaire et que vous n’êtes pas là pour lui faire un gros câlin, ne vous inquiétez pas. Heureusement qu’il existe des stickers joyeux anniversaire, cette application a été conçue pour exprimer en quelques mots l’émotion et la fête selon l’occasion.

Mieux encore, non seulement vous pouvez envoyer des stickers de gâteaux, ballons, célébrations, bougies, coffrets cadeaux…, mais aussi certains stickers sont accompagnés de textes pour féliciter l’anniversaire sur WhatsApp.

Stickers à envoyer Anniversaire

Entrez et téléchargez les meilleurs packs d’stickers pour célébrer l’anniversaire de cette personne spéciale. Surprenez vos amis ou votre famille avec un sticker coloré avec des images selon l’occasion : gâteaux, tartes, muffins, confettis, cadeaux et boîtes surprises.

De plus, une grande partie des colis sont accompagnés de textes faisant allusion à la célébration. N’attendez plus et profitez de tout ce que cette application a pour vous.

Stickers d’anniversaire pour WhatsApp – WAStickerApps

Birthday Stickers for WhatsApp est une application facile à installer et à utiliser disponible pour WhatsApp. Il a été conçu pour télécharger des packs d’stickers pour féliciter l’anniversaire.

Il a une grande variété de catégories pour souhaiter de joyeux anniversaires, notamment accompagnés de bons voeux et de détails tels que des ballons, des rubans, des confettis, des cônes colorés, des bonbons, du vinyle coloré. Mieux encore, ils sont entièrement gratuits.

sticker.fan

Il s’agit d’une page Web avec un vaste catalogue de packs d’stickers pour féliciter les anniversaires sur WhatsApp. Ses stickers sont pleins de couleurs et pleins d’émotion. Ils ont des caricatures très mignonnes qui sortent de boîtes-cadeaux, des oursons qui livrent des cadeaux et ils viennent même avec de belles félicitations.

Donc, si vous voulez que quelqu’un se sente bien le jour de son anniversaire, cette page est idéale pour obtenir et partager des stickers d’anniversaire originaux.

getstickerpack

Ce portail Web est une autre alternative pour féliciter quelqu’un pour son anniversaire. Ce site vous propose un pack de plus de 100 stickers téléchargeables pour WhatsApp. La plupart incluent du texte avec une typographie en couleur.

Et si vous pensiez qu’il s’agissait d’stickers avec du texte et que c’est tout, vous vous trompez. Outre les félicitations spéciales, les stickers incluent une grande variété d’emojis et de personnages connus sous le nom de Patrick Star de SpongeBob, Snoopy et ses amis et des chats mignons.

