La batterie mobile gonfle : causes et solutions

Topcony 2600mAhX2 Mini Compresseur Voiture Portatif Rechargeable, 150PSI Gonfleur Pneus Voiture, Pompe Électrique avec Écran Tactile Numérique Lumières LED Port USB-C pour Voitures, Vélos, et Balles

<p>【Batterie de grande capacité 2600mAhX2】 La compresseur à air portatif avec une batterie rechargeable intégrée de 2600 mAh X2, peut fonctionner plus longtemps après avoir été complètement chargée. L'indicateur de batterie inférieur de la conception de mini compresseur electrique est pratique pour vous permettre de connaître le niveau de la batterie et de la recharger à temps.</p> <p> 【Gonflage rapide】 La pression d'air maximale du gonfleur pneus voiture est de 150PSI/10,3BAR, peut gonfler rapidement des produits tels que les balles, les pneus de voiture, de vélo et de trottinette electrique et vous faire gagner du temps! Attention: N'utilisez pas la pompe velo electrique lors de la charge.</p> <p> 【Écran tactile intelligent】 La pompe à air Topcony adopte le dernier écran tactile électronique, avec une apparence nouvelle et un fonctionnement simple. 3 types de conception d'éclairage LED: éclairage, voyant d'avertissement, SOS, ce qui est non seulement pratique pour le gonflage de nuit, éclairage de secours, mais peut également envoyer le signal de détresse SOS en cas d'accident.</p> <p> 【Compact, sans Fil et portable】 Libérée des contraintes du fil, la pompe gonflable de la taille d'un téléphone (140x70mm) ne pèse que 470g, plus Compact et portable que la pompe filaire traditionnelle. La gonfleur electrique est équipée Valve Presta X1, Buse en plastique X1, Aiguille de boule X1, Câble de chargement USB-C X1, Sac de rangement X1, qui peut répondre à vos différents besoins de gonflage.<br></p> <p> 【5 modes prédéfinis】 Ce mini compresseur peut prérégler et détecter la pression d'air, vous pouvez connaître en temps voulu l'état de la pression des pneus pour assurer la sécurité du voyage. 5 modes prédéfinis sont disponibles: mode personnalisé, mode vélo, mode moto, mode voiture, mode basket. Lorsque la valeur de pression d'air préréglée est atteinte, la compresseur voiture arrête automatiquement le gonflage pour éviter surgonflage.</p>