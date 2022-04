Les 7 meilleurs clients Reddit que vous pouvez utiliser sur Android

Partager

Si vous voulez tirer le meilleur parti de Reddit, il est temps pour vous d’essayer ces applications conçues pour optimiser le service.

L’une des plateformes les plus populaires pour lire les actualités est Reddit. Et ce n’est pas pour moins, chaque jour, les utilisateurs sont chargés de maintenir la plate-forme à jour avec des informations pertinentes de toute nature, cependant, tout le contenu n’est pas 100% réel.

Vous pouvez non seulement regarder ces nouvelles via l’ordinateur, mais vous pouvez également y accéder depuis votre appareil mobile grâce à l’application.

Heureusement, il existe d’autres applications externes pour ceux qui préfèrent utiliser l’application qui vous aident à en tirer le meilleur parti. Dans cet article, nous allons vous montrer les 7 meilleurs clients pour Reddit que vous pouvez utiliser sur Android.

Meilleurs clients pour Reddit à utiliser sur Android

Coup de pouce pour Reddit

ReddPlanet pour Reddit

rif est amusant pour Reddit

Joey pour Reddit

Relais pour Reddit

RedReader

Maintenant pour Reddit

Vous trouverez ci-dessous quelques applications que vous pouvez synchroniser en toute sécurité avec la plateforme Reddit et votre compte. Les clients Reddit incluent différentes fonctions et caractéristiques, faisant de leur utilisation une expérience agréable.

Coup de pouce pour Reddit

L’un des clients préférés de la communauté est Boost pour Reddit, et sa grande popularité est due à la polyvalence de l’application. Il dispose de diverses options pour personnaliser visuellement chaque section de la plateforme. En outre, il est très fluide et rapide lors de la navigation dans Reddit et les sous-reddits.

Comme si cela ne suffisait pas, Boost for Reddit possède l’un des meilleurs filtres et vous pouvez même séparer tout le contenu que vous souhaitez, qu’il s’agisse de JPG, de GIF, de vidéos, de textes, etc.

Pour la commodité de l’utilisateur, chacun des commentaires sera mis en évidence dans une certaine couleur, vous pouvez vous connecter à plusieurs comptes Reddit à partir de la même application et vous aurez la possibilité de télécharger des images, des articles et plus encore.

ReddPlanet pour Reddit

ReddPlanet for Reddit est une application qui a gagné en notoriété ces derniers temps en raison de sa simplicité lorsqu’il s’agit d’afficher du contenu Reddit. Il présente les boutons essentiels pour profiter du vaste contenu de la plate-forme, ce qui en fait une application parfaite pour les utilisateurs occasionnels.

En raison du minimalisme que présente l’application, il ne sera pas nécessaire d’avoir Internet haut débit, car il chargera le contenu rapidement, économisant considérablement les données mobiles.

Et comme prévu, vous pouvez partager le contenu, commenter tous les subreddits que vous voulez et télécharger les images.

rif est amusant pour Reddit

L’un des premiers clients Reddit était rif est amusant pour Reddit, et en raison de son âge, des milliers d’utilisateurs préfèrent utiliser cette application avant l’officielle. Et c’est que cette plateforme conserve toujours cette touche rétro, faisant allusion à l’Internet des années 2000, cependant, la sécurité et la vitesse de chargement sont à la pointe de la technologie.

Il a deux thèmes, le classique et le mode sombre parfait pour économiser la batterie. La façon dont il présente le subreddit est assez particulière, puisqu’il affiche le titre du sujet accompagné d’une image assez petite. Le seul inconvénient est que peut-être pour beaucoup, ce style « ancien » n’est pas si attrayant.

Joey pour Reddit

Le client Joey for Reddit Reddit a gagné en notoriété ces derniers temps et cela est dû aux mises à jour constantes de l’application, ce qui rend l’expérience utilisateur incroyable. Une fois que vous êtes dans Reddit, il affichera les images de chaque sujet en grande taille accompagnées du titre à l’intérieur de l’image.

Vous pourrez lire les vidéos en haute définition et vous pourrez même les télécharger ainsi que les images et les GIF. Pour une meilleure personnalisation, vous disposerez de différents thèmes, qui modifieront les couleurs principales de l’application, mais vous pouvez également modifier la typographie en choisissant celle qui vous convient le mieux.

Relais pour Reddit

Peut-être êtes-vous un utilisateur occasionnel de Reddit ou aimez-vous passer du temps sur ce site Web, alors vous devriez envisager le client Relay for Reddit. Il a une interface intuitive et minimaliste, il a des animations assez agréables et quand il s’agit de charger les informations, ce ne sera pas un problème car il est assez optimisé.

Il propose un aperçu des images, des vidéos YouTube, des GIF et des vidéos HTML 5. La navigation est assez avancée et comprend des options telles que le fil suivant/précédent, la recherche de mots, etc.

Pour ces modérateurs, il a une fonction spéciale, vous pouvez distinguer les publications, interdire les utilisateurs, entre autres. Il a une sélection de thèmes assez large, y compris le mode nuit.

RedReader

RedReader est l’un des clients Reddit open source les plus populaires de la communauté, il n’a pas de publicités, il a une interface assez décente, il est rapide, convivial et très intuitif. Quelque chose de spécial que l’application présente est qu’elle dispose d’un gestionnaire de cache avancé, qui stocke automatiquement les publications et commentaires précédents.

Il dispose d’un traducteur intégré capable de traduire dans plus de 10 langues, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes Reddit simultanément et pour économiser la batterie, il dispose d’un mode sombre.

Maintenant pour Reddit

Désormais, Reddit se distingue comme l’un des meilleurs clients Reddit que vous pouvez utiliser sur Android, en particulier pour sa faible consommation de ressources et ses diverses fonctionnalités. Il a une synchronisation instantanée et vous pouvez même voir les informations en temps réel. Son interface est extrêmement intuitive et comprend différents thèmes parmi lesquels choisir.

L’application a la possibilité de télécharger des images, des vidéos, des GIF et plus encore pour les visualiser sans être connecté à Internet. Évidemment, vous pourrez partager les messages, les commenter, vous abonner à un nouveau subreddit, créer de nouveaux messages et plus encore.

Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs clients pour Reddit que vous pouvez utiliser sur Android et optimiser son fonctionnement, choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et c’est tout.

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à jeter un œil à comment télécharger des vidéos Reddit sur Android, ou mieux encore, découvrez les meilleures applications pour lire YouTube en arrière-plan ou avec l’écran éteint.

