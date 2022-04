6 conseils pour éviter que votre ampoule connectée ne soit piratée

Partager

Nous vous expliquons comment vous pouvez empêcher le piratage de vos ampoules intelligentes.

Au cours des dernières années, les appareils intelligents sont entrés dans nos maisons pour nous faciliter la vie, et il est de plus en plus courant pour nous d’avoir des haut-parleurs intelligents dans nos maisons, des appareils électroménagers que nous pouvons contrôler depuis notre smartphone, des appareils domotiques tels que comme des sonnettes ou des ampoules de mouvement ou intelligentes.

Mais le fait que ces appareils soient connectés à Internet toute la journée crée également un risque car les pirates peuvent les utiliser pour voler vos informations privées et personnelles.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous donner 6 conseils que vous devez suivre pour éviter que votre ampoule connectée ou tout autre appareil connecté ne soit piraté.

Mettez régulièrement à jour le logiciel de vos appareils intelligents

Tout comme vous le faites avec d’autres équipements tels que votre smartphone ou votre ordinateur, vous devez également maintenir à jour le logiciel de vos appareils intelligents afin que les pirates ne puissent pas profiter d’une faille de sécurité dans leur logiciel pour accéder à vos données privées.

Utilisez un mot de passe fort sur vos appareils intelligents

Un autre conseil que nous pouvons vous donner pour empêcher le piratage de vos appareils intelligents est de les protéger avec un mot de passe fort et de ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs appareils. N’oubliez pas qu’un mot de passe est considéré comme sûr lorsqu’il comporte au moins 12 caractères, y compris des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Si cette tâche est fastidieuse pour vous, nous vous recommandons d’installer un gestionnaire de mots de passe sur votre mobile Android, puisqu’il vous permettra à la fois de générer automatiquement des mots de passe sécurisés et de les garder en sécurité.

Modifier le mot de passe par défaut de votre routeur

Les routeurs de l’opérateur proviennent de l’usine avec un mot de passe par défaut pour y accéder, ce qui est généralement facile à deviner pour un pirate informatique. Pour cette raison, nous vous recommandons également de changer ledit mot de passe pour un mot de passe sécurisé, qui respecte les paramètres indiqués au point précédent.

Protégez vos réseaux Wi-Fi avec un mot de passe fort

En plus de protéger votre routeur avec un mot de passe fort, vous devez également faire de même avec vos réseaux Wi-Fi, car cela rendra difficile l’accès des pirates à votre réseau et, par conséquent, à vos appareils intelligents.

Configurez un réseau Wi-Fi distinct pour vos appareils intelligents

Une autre des recommandations que nous vous donnons est de configurer un réseau Wi-Fi indépendant pour vos appareils intelligents, car il s’agit d’une fonctionnalité dont disposent la grande majorité des routeurs du marché. De cette façon, si un pirate parvient à accéder à votre domicile via ce réseau, il n’aura pas accès à votre réseau Wi-Fi principal.

Activez la double authentification sur vos appareils intelligents

En plus de protéger vos appareils intelligents avec des mots de passe forts, vous devez également activer la double authentification ou la vérification en deux étapes sur eux, car, de cette façon, si quelqu’un essaie d’accéder à l’un de ces appareils, vous recevrez une notification sur votre mobile et vous pouvez bloquer l’accès.

