Ces 3 téléphones ont plus d’un an mais ils sont toujours un achat recommandé

Chacun de ces smartphones est un achat sûr, même si le temps a passé, ils ont encore beaucoup à offrir.

Un certain temps s’est écoulé depuis leur introduction, mais ces smartphones ont encore beaucoup à offrir. Nous parlons de 3 appareils complets et puissants, avec des fonctionnalités qui garantissent une expérience formidable. Ce sont de vraies bêtes.

Le OnePlus 9, le POCO F3 5G et le Samsung Galaxy S21 ont beaucoup à dire au milieu de 2022. Ils arrivent avec des écrans de haute qualité, des puces puissantes et des fonctionnalités qui en font certains des meilleurs vétérans de la scène.

Vous avez la possibilité de les prendre à bon prix, c’est une belle opportunité. Le monde des smartphones n’avance pas aussi vite qu’il y a quelques années, et les nouvelles versions ne font pas un bond aussi important que celles d’antan. Un haut de gamme de l’année dernière peut être un succès.

Un Plus 9

Le mobile OnePlus dispose d’une très bonne dalle AMOLED de 6,55 pouces, avec une résolution Full HD+ et 120 Hz. Des couleurs puissantes, une fluidité extrême et, en bref, un écran dont vous profiterez au quotidien.

Le Qualcomm Snapdragon 888 est son cerveau, une puce qui déplacera tout en toute simplicité. C’est le processeur que les meilleurs processeurs haut de gamme ont intégré lors du dernier cours. Vous le trouverez à côté des versions de 8 Go et 12 Go de RAM.

Vous pouvez prendre de très bonnes photos avec ce OnePlus. La firme chinoise a ajouté 3 caméras à l’arrière de son appareil.Le mobile chinois dispose également d’une batterie de 4 500 mAh et d’une puissante charge rapide de 65W. Sa technologie est l’une des plus rapides que nous ayons testées, vous ne sortirez jamais de chez vous sans batterie. Le OnePlus 9 est également livré avec des haut-parleurs stéréo et NFC, que vous pouvez utiliser pour payer sans sortir votre portefeuille avec des applications comme Google Pay.

PETIT F3

L’appareil chinois est livré avec un panneau AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Malgré sa grande taille, il est plutôt confortable, puisque son écran occupe la quasi-totalité de la façade. Ces 120 Hz se traduisent par une expérience rapide et fluide.

Nous parlons encore de Qualcomm, sous son châssis se trouve l’un des processeurs les plus puissants fabriqués par les Américains, le Snapdragon 870. Il déplacera sans problème les applications lourdes et les jeux, vous pouvez vous reposer tranquillement et profiter de sa vitesse. Dans cette offre, il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Ce POCO F3 dispose également de 3 caméras arrière dirigées par un capteur principal de 48 mégapixels. On n’oublie pas sa batterie qui atteint 4 520 mAh et profite d’une charge rapide de 33W. En quelques minutes seulement, vous pouvez récupérer des heures d’utilisation.

Galaxie S21

On termine notre sélection avec l’un des haut de gamme de Samsung. Le Samsung Galaxy S21 arrive avec un beau design et un excellent écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, une résolution Full HD+ et 120 Hz. Samsung est un expert avec ses panneaux et c’est l’un des meilleurs écrans du marché.

Dans ses entrailles se trouve l’un des processeurs fabriqués par Samsung lui-même, l’Exynos 2100. On parle encore une fois d’une puce puissante qui déplacera sans problème les jeux et applications les plus lourds. Vous ne manquerez aucune force brute. Dans cette offre, nous le trouvons avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Au dos de ce Samsung Galaxy S21, un total de 3 appareils photo : on retrouve un capteur principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels. L’appareil coréen dispose également d’une batterie de 4 000 mAh et d’une charge rapide de 25 W, ainsi que d’une charge sans fil et d’une charge sans fil inversée.

