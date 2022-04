Ce petit appareil Xiaomi vous aide à manger plus sainement

Le constructeur chinois a tout dans son catalogue.

S’il y a un appareil qui le frappe ces derniers temps, c’est bien la friteuse à air chaud. Et qui d’autre allait en lancer un de qualité, à un prix abordable : Xiaomi. La friteuse Xiaomi Air Fryer a la taille parfaite, la bonne puissance et les bons programmes pour tous ceux qui veulent faire des fritures sans avoir recours à l’huile.

Le détriment de la santé intestinale est causé par beaucoup de choses, mais l’huile chaude est celle qui préoccupe le plus les experts en nutrition. Pour cette raison, une friteuse à air chaud est idéale pour ceux qui ont l’intention de continuer avec un régime basé presque sur des aliments frits, mais sans utiliser d’huile (ou très peu). Cet appareil Xiaomi est ce qu’il vous faut si tel est votre cas et il ne coûte que 87 euros chez PcComponentes, 99,99 euros sur le site officiel ou 104 euros sur Amazon.

Achetez la friteuse Xiaomi Air Fryer pour très peu

J’en ai un chez moi et je ne peux que dire des merveilles à ce sujet. J’avais l’habitude de faire beaucoup de nourriture avec de l’huile, comme des croquettes, du poulet pané ou n’importe quel type de viande avec de l’huile dans la poêle. Cependant, depuis que j’ai la friteuse à air, qui fonctionne comme un four avec un ventilateur à pleine puissance, je cuisine beaucoup de mes repas ici et j’économise beaucoup d’argent sur le mazout.

De même, ma santé s’est améliorée parce que j’ai réduit la quantité d’huiles raffinées dans mon alimentation. Cette friteuse permet non seulement de frire, mais aussi de rôtir, de préparer des yaourts, de déshydrater, de frire et de décongeler des aliments. Sur son écran OLED externe, vous pouvez voir le temps restant, la température de fonctionnement actuelle, le mode choisi et l’icône WiFi qui détermine sa connexion directe au réseau WiFi domestique.

Le panier amovible a une capacité de 3,5 litres où la nourriture pour 2 ou 3 personnes peut s’adapter. Il n’est pas fait pour faire de la nourriture pour une multitude de personnes, mais c’est pour un plat ou une entrée. Nous pouvons configurer une opération jusqu’à 24 heures d’affilée. La température à laquelle il peut cuire varie de 40 à 200°C, adaptée à tout type de cuisson. La puissance maximale utilisée sera de 1 500 W, ce n’est pas un appareil A+++, mais il consomme la moitié d’un four classique.

Avec la friteuse sans huile vient un livre de recettes avec plus de 100 options à préparer avec cet appareil Xiaomi. Il fonctionne avec Google Assistant pour régler la cuisson à une certaine heure et avec certaines valeurs de température et de durée. On peut faire frire des pommes de terre en 13 minutes à 200 degrés, faire un mélange de légumes à 160 degrés pendant 15 minutes ou cuire du pain à 170 degrés en 18 minutes. Tu peux tout faire, tu verras.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.