8 applications pour faire des plaintes, des rapports et des réclamations

Vous avez une réclamation à faire ? Signalez via votre mobile avec ces applications pour Android. Voies publiques, vol, perte, services et plus.

Vous êtes-vous déjà demandé s’il existe des applications pour déposer des plaintes, des rapports et des réclamations ? La réponse est oui, et maintenant nous allons vous montrer les plus populaires.

De nos jours, il y a beaucoup de problèmes qui affligent la société, surtout quand on parle de sujets comme : la politique, la diversité, la religion, le sport ou la xénophobie…, et sans aller trop loin, aussi des épisodes proches de votre localité, soit avec des voisins soit en milieu urbain problèmes.

Si vous avez été impliqué dans l’un de ces événements, vous devez savoir qu’il existe des applications qui peuvent vous aider à résoudre ces situations et à les empêcher de se produire.

Meilleures applications pour déposer des plaintes, des rapports et des réclamations

Twitter

EMPLOI

Mobile madrilène

Ligne verte

SOSAFE

AlertCops

Travaux de Malaga

AppValence

Se plaindre est un droit de chaque personne, et quoi de mieux que de le faire via des applications conçues à cet effet. Ci-dessous, vous pouvez voir une sélection d’applications pour déposer des plaintes, des rapports et des réclamations disponibles pour Android.

Twitter

Twitter est un réseau social où vous pouvez partager des pensées avec une limite de caractères, cependant, il a été utilisé à de nombreuses reprises pour déposer des plaintes concernant un sujet spécifique. Il existe des comptes dédiés pour signaler les problèmes de voirie, les opérateurs téléphoniques, la pollution et dénoncer le mauvais service offert par certaines institutions publiques, vous pouvez les suivre et utiliser les #hashtags correspondants.

Il est facile à utiliser et très rapide, sûrement plus de gens comme vous ouvriront pour demander de l’aide sur le sujet. Il est également possible de mentionner l’entité ou l’entreprise qui cause des problèmes depuis votre compte Twitter et d’attendre des réponses.

EMPLOI

Vous vous êtes sûrement senti humilié et maltraité à plus d’une occasion sur votre lieu de travail, cependant, vous devez savoir que malgré la mauvaise situation économique qu’ils traversent, vous ne devez pas permettre ce type d’abus.

Heureusement, il existe des applications mobiles telles que JOBSTICE, un site créé pour dénoncer l’exploitation du travail par le biais de plaintes directes ou d’expériences personnelles. Mieux encore, il comprend un chronomètre, où vous pouvez vérifier les heures travaillées par rapport à votre horaire officiel.

Mobile madrilène

Madrid Móvil est une application disponible pour les téléphones Android prête à aider la ville. Avec lui, vous pouvez déposer tout type de plainte, plainte ou réclamation concernant les voies publiques, le nettoyage et les déchets, l’abandon de véhicules, le mobilier urbain, l’eau et les espaces verts, les parkings et bien plus encore.

C’est une application très utile qui peut vous aider à résoudre des problèmes près de votre région ou de votre ville. De plus, il dispose d’une section spéciale où vous pouvez acheter des billets pour aller aux piscines ou même réserver des espaces pour des événements sportifs.

Ligne verte

Green Line est l’une des applications les plus populaires de ce haut pour faire des rapports, des plaintes et des réclamations. C’est une plateforme où vous pouvez signaler toute situation qui se produit dans votre commune, qu’il s’agisse de nettoyage urbain, de bruit, de coupures d’eau, d’efficacité énergétique et plus encore.

Pour commencer à l’utiliser, il est nécessaire de garder la localisation active, car c’est le seul moyen pour les entités compétentes de répondre à votre appel. Vous recevrez également des alertes en cas de piste endommagée ou de pannes d’électricité et d’eau programmées.

SOSAFE

SOSAFE est un réseau social pour se connecter avec les gens de votre communauté. C’est une application très utile pour vous tenir informé des derniers événements dans votre région et, bien sûr, pour signaler un vol ou une perte de biens, une perte de documents, des activités suspectes ou signaler des animaux perdus.

Son interface est très confortable et simple d’utilisation et vous donne la possibilité de rester informé et d’obtenir l’aide des voisins, des pompiers, de la police…

AlertCops

AlertCops est l’application de la police et de la Garde civile pour signaler des actes criminels tels que : vols, pertes, accidents, violences… Ou si vous avez été témoin d’un incident qui nécessite un service de secours.

Il est capable de vous connecter rapidement et efficacement avec le centre de police ou de garde civile le plus proche de votre position. De plus, il est conçu pour recevoir des alertes en cas d’urgence.

Travaux de Malaga

Malaga Works est une application conçue par la mairie de Malaga pour garder la ville en ordre. Grâce à ce canal, vous pouvez déposer des plaintes, des rapports ou des réclamations concernant l’entretien de la ville, l’éclairage public, la collecte des ordures et tout ce qui concerne les voies publiques.

Son interface est très facile à utiliser et intuitive, il vous suffit de vous inscrire et de déposer vos réclamations, il dispose également d’une section où vous pouvez voir l’état d’avancement de vos réclamations.

AppValence

C’est un canal de communication qui permet aux citoyens et à l’administration de rester connectés, où vous pouvez recevoir des informations mises à jour en temps réel sur l’état du trafic, les centres de santé et d’éducation, les points Wi-Fi publics, les arrêts de taxi et de bus, les stations-service avec carburant quotidien et beaucoup plus.

De plus, vous pourrez vérifier la disponibilité des places gratuites dans les parkings publics, les urinoirs, les services sociaux, le tourisme…, sous une interface confortable et intuitive.

Comme vous le verrez, il existe de nombreuses applications pour déposer des plaintes, des rapports et des réclamations, donc si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter ces outils.

