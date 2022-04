11 astuces Google Discover que peu connaissent : personnalisez au maximum votre fil d’actualité

Partager

Si vous le savez déjà ou pas encore, découvrez ces astuces Google Discover pour en tirer le meilleur parti.

Pour beaucoup d’entre nous, cela sera passé inaperçu. Nous nous référons à l’application Google Discover. Est ce que cela te dis quelque chose? Il y a quelque temps nous en parlions déjà dans un article mais nous allons résumer son fonctionnement pour nous rafraichir la mémoire.

Google Discover est sorti en 2017 et il s’agit essentiellement d’une fonctionnalité de Google qui consiste à nous proposer du contenu sans que nous le demandions en fonction de différentes sources. Pour ce faire, il utilise une IA qui recherche entre différentes sources telles que :

Notre historique de navigation.

Activité dans les endroits auxquels Google peut accéder : boîte de réception et boîte d’envoi des e-mails, utilisation d’applications, conversations Skype, etc.

Historique de localisation.

Informations de nos appareils.

On peut dans tous les cas, aider l’IA à proposer un meilleur contenu. Pour cette raison, nous avons décidé de faire une liste de trucs et astuces qui nous aideront à nous améliorer avec cette curieuse application.

Accéder à Découvrir

Nous ne savons peut-être pas ce qu’est Google Discover, comme nous l’avons dit ci-dessus. Par conséquent, nous ne saurons pas non plus comment accéder à cette application. Dans ce cas, nous allons commencer par le plus simple, auquel nous pouvons accéder directement depuis l’écran d’accueil de notre terminal. Pour accéder à Google Discover, nous devrons :

Accédez à Google Discover depuis le widget Google

Accédez en appuyant directement sur l’application Google.

Réglage des informations météorologiques

Dès que nous ouvrons Google Discover, la première chose qui apparaît est l’information météo basée sur notre emplacement. Ces informations nous apparaissent sous forme de carte. Dans mon cas, il apparaît dans le coin supérieur gauche.

En cliquant sur les trois points, nous pouvons changer la température de Fahrenheit à Celsius et ainsi nous pouvons connaître la température avec plus de précision.

Donner un peu d’amour aux sujets qui nous intéressent

Nous savons que nos habitudes de recherche ne sont pas les mêmes que les sujets d’intérêt dans Google Discovery. Lors de l’ouverture de l’application les premières fois, des sujets qui ne nous intéressent pas apparaîtront. Par conséquent, nous pouvons corriger cela en configurant les sujets qui nous intéressent ou non :

Dans les cartes qui apparaissent, nous cliquons sur les trois points dans le coin inférieur droit.

Dans le menu qui apparaît, nous pouvons marquer des options telles que nous ne sommes pas intéressés par cette carte, par le sujet en général ou par le contenu en espagnol.

De plus, en cliquant sur le cœur qui apparaît sur la carte, nous pouvons également adapter les cartes à nos intérêts.

En donnant un petit like, on peut avoir des sujets qui nous plaisent et ainsi apprendre petit à petit à l’IA ce que l’on veut voir apparaître. Simple et utile, non ?

Supprimer ou ajouter plusieurs sujets à la fois

Éliminer les sujets et les sources qui nous intéressent est essentiel pour pouvoir configurer Google Discover, mais cela peut être fastidieux si nous les éliminons un par un. Dans ce cas, nous pouvons rapidement modifier ces préférences. Pour ce faire, nous procéderons comme suit :

Cliquez sur les trois points d’options sur n’importe quelle carte.

Cliquez sur gérer les canaux et les centres d’intérêt.

Dans la nouvelle fenêtre, en haut, nous verrons les sujets sur lesquels nous avons cliqué sur continuer.

En cliquant sur chaque thème, une carte apparaîtra que nous pouvons configurer pour afficher ou supprimer ce thème.

Affichage des suggestions basées sur l’activité

Dans le menu que nous avons montré précédemment, nous pouvons voir que juste en dessous des sujets qui ont été suggérés en fonction de notre activité. Si nous voyons un sujet qui ne nous intéresse pas, nous cliquerons sur les boutons de contrôle à droite pour les supprimer.

Si nous cliquons sur la coche à droite, nous pouvons supprimer ou ajouter les sujets suggérés qui nous intéressent ou non dans notre activité.

Visiter des sujets au-delà du résumé initial

Sur la page principale de Google Discover, nous aurons un résumé des sujets que nous avons ajoutés ou suggérés en fonction de notre activité de recherche régulière. Au début de chaque carte, nous pouvons voir de quel sujet elles traitent. Si nous descendons un peu, nous verrons que nous n’avons plus de nouvelles dans notre flux, donc si nous cliquons sur plus de nouvelles, nous nous plongerons dans les activités qui sont affichées.

On va voir une liste qui n’est plus finie comme la précédente. Les premiers thèmes seront liés aux thèmes que nous suivons. Après quelques-uns, les sujets commenceront à devenir plus dispersés.

Accéder à l’assistant et à Google Lens

Depuis Google Discover, nous avons la possibilité d’accéder à Google Assistant et Google Lens. En haut, nous aurons le microphone de l’assistant et les icônes de l’appareil photo Google Lens accessibles à tout moment.

Nous devrons simplement cliquer sur l’une des icônes qui apparaissent pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités. Nous pourrons créer des rappels, ajouter des événements ou explorer l’assistant sans avoir à dire « Ok Google ». La même chose se produira avec Google Lens. Nous pourrons traduire, par exemple, le texte des images grâce à cette fonctionnalité.

Sélection des notifications que nous voulons voir

Si nous continuons à creuser dans les paramètres, nous pouvons voir que nous pouvons modifier les notifications que nous avons dans Google Discover. Ces notifications donnent des informations sur les changements météorologiques, les conditions météorologiques, les trajets fréquents, les rappels sportifs, etc. Pour voir quelles notifications nous pouvons ajuster, nous procédons comme suit :

Cliquez sur notre image, dans le coin supérieur droit.

Passons aux paramètres.

Dans les paramètres, nous avons des notifications.

Nous pouvons voir et supprimer les notifications que nous ne voulons pas utiliser.

Changer le widget Google

Si nous avons activé le widget Google, nous pouvons changer le thème de Google Discover. Nous pouvons ajuster, entre autres, la couleur, le logo, le fond, les bordures, etc. Nous allons changer le widget comme suit :

Passons aux paramètres.

Dans les paramètres, le menu du widget de recherche apparaîtra.

Nous entrons et modifions les paramètres que nous voulons.

Activer l’économiseur de données dans Discover

Google Discover est mis à jour en arrière-plan, donc dans certains cas, cela peut être une nuisance si nous avons un débit de données avec peu de données. Si nous voulons qu’il ne soit pas mis à jour aussi souvent, nous pouvons modifier cette option dans le même menu des paramètres système.

Passons aux paramètres.

Nous cliquons en général.

Nous verrons l’option « économiseur de données ». Nous le marquons et c’est tout.

Désactivation complète de Google Discover

Si par hasard nous en avons assez de Google Discover et que nous n’avons pas envie de l’avoir, nous pouvons toujours le désactiver complètement. Pour désactiver Google Discover, il faut aller dans le même menu qu’avant en modifiant les options suivantes :

Passons aux paramètres.

Nous appuyons à nouveau en général.

Nous avons trouvé l’option Découvrir. On la décoche si on veut la désactiver.

Avec cela, nous aurons complètement désactivé Google Discover. Sur l’écran principal, les cartes Découvrir disparaîtront et seule la barre de recherche sera disponible.

