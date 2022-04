Quel est le taux d’échantillonnage d’écran et pourquoi est-ce important lors du choix de votre nouveau mobile

Partager

Le bon fonctionnement de l’écran de votre téléphone portable est conditionné par plusieurs détails. Certains d’entre eux sont mieux connus, comme la technologie, la résolution et le taux de rafraîchissement, et d’autres moins connus, comme le taux d’échantillonnage. Il est possible de confondre ces deux taux, donc après avoir connu quel est le taux de rafraîchissement, concentrons-nous sur le taux d’échantillonnage tactile.

Dans ce guide, nous verrons quel est le taux d’échantillonnage de votre écran mobile et quelles différences il a avec le taux de rafraîchissement, également appelé taux de mise à jour. Après avoir pris connaissance de l’importance de cet aspect, nous parlerons également des smartphones du marché avec le taux d’échantillonnage tactile le plus élevé. Commençons!

Quel est le taux d’échantillonnage de votre mobile

Compte tenu des smartphones lancés ces derniers mois, force est de constater que les constructeurs ont fait beaucoup d’efforts pour améliorer le taux d’échantillonnage. Mais pourquoi cet aspect est-il si important ? Eh bien, le taux d’échantillonnage fait référence au nombre de fois où l’écran garde une trace de l’entrée tactile, c’est-à-dire les fois où il vérifie que vous interagissez avec l’écran en plaçant votre doigt à un moment donné.

Les téléphones avec le meilleur écran que vous puissiez acheter

Plus la fréquence d’échantillonnage est élevée, plus le temps de réponse du terminal est faible, contribuant ainsi à offrir une plus grande fluidité à l’utilisateur. De cette façon, un taux d’échantillonnage tactile plus élevé permet de réduire la latence tactile (« input lag ») lors de l’utilisation du mobile. Comme le taux de rafraîchissement, il est également mesuré en Hertz (Hz).

Nous rappelons que le taux de rafraîchissement est la vitesse à laquelle le contenu de l’écran est mis à jour. Plus il se met à jour rapidement, plus il proposera d’images par seconde, avec l’augmentation de fluidité que cela implique. Sur le marché actuel, il n’est pas surprenant de voir des téléphones portables avec un écran 90 Hz, 120 Hz et même 144 Hz, comme le Motorola Moto G200 5G.

Étant si important pour la sensation de fluidité procurée par le terminal, le taux d’échantillonnage tactile fait partie des détails que vous devez prendre en compte lors du choix de votre prochain mobile. Il ne sera pas difficile de trouver de bonnes alternatives à cet égard, car les fabricants misent de plus en plus sur des taux d’échantillonnage plus élevés.

Par exemple, éditer des photos, faire défiler vers le bas pour découvrir plus de contenu sur une page ou jouer à des jeux sont des tâches dans lesquelles vous percevrez clairement comment le taux d’échantillonnage tactile influence. Plus il est élevé, plus l’écran réagira rapidement au toucher de votre doigt. Si votre terminal dispose du lecteur d’empreintes digitales sur le panneau, son fonctionnement dépendra également de cet aspect.

Téléphones avec le taux d’échantillonnage le plus élevé que vous puissiez acheter

Une fois que vous savez ce que signifie le concept de taux d’échantillonnage tactile dans les téléphones mobiles, il est temps de découvrir certains des téléphones mobiles les plus avancés à cet égard. Les taux d’échantillonnage les plus élevés sont principalement présents dans les mobiles « gaming », puisque les utilisateurs de ce type de smartphone recherchent surtout la fluidité à l’écran.

Le meilleur exemple en est le Lenovo Legion Phone Duel 2, avec un taux d’échantillonnage brutal de 720 Hz. Il s’agit d’un modèle très puissant, avec un écran de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G et une batterie de 5 500 mAh à charge rapide de 90W . Comme vous pouvez l’imaginer, l’expérience de jeu est très avancée.

Ces 720 Hz n’ont pas été à la hauteur de Nubia, qui a décidé d’équiper son RedMagic 7 Pro d’un taux d’échantillonnage tactile impressionnant de 960 Hz. Les performances seront tout aussi fluides lors de l’exécution d’applications, car il dispose du processeur Snapdragon 8 Gen 1, ainsi que lorsque charge de la batterie, avec une charge rapide de 135W.

Si on s’éloigne du monde « gaming », on retrouve aussi des téléphones portables avec des taux d’échantillonnage élevés. Il est surprenant que le realme GT Neo 2, au prix de vente de 449,99 euros, équipe un écran avec une fréquence d’échantillonnage de 600 Hz. Comme nous l’avons vu dans l’analyse de ce GT Neo 2, cela se traduit par une réaction très rapide du écran lorsque nous plaçons notre doigt dessus.

Il faut aussi citer le OnePlus 10 Pro, capable d’atteindre 1000 Hz de taux d’échantillonnage tactile avec certains jeux compatibles. Une autre bonne alternative est le Xiaomi 12, avec une fréquence d’échantillonnage de 480 Hz, une caractéristique qu’il hérite du précédent Xiaomi Mi 11 Ultra.

Rubriques connexes : Mobiles

Partager

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.