6 astuces pour personnaliser l’écran d’accueil d’un Samsung Galaxy

Si vous avez un mobile Samsung, vous devez connaître ces astuces pour personnaliser l’écran d’accueil.

Votre mobile Samsung cache bien plus d’astuces que vous ne l’imaginez. Nous avons déjà passé en revue quelques astuces One UI, ainsi que des fonctionnalités que vous n’utilisez probablement pas. Cependant, à chaque mise à jour du logiciel Samsung, de nouvelles options sont introduites qui valent la peine d’être connues si vous souhaitez tirer le meilleur parti des capacités de votre mobile.

A cette occasion, nous allons nous concentrer sur le domaine de la personnalisation, en passant en revue X astuces avec lesquelles configurer l’écran d’accueil de n’importe quel mobile Samsung avec One UI à votre guise.

Choisissez entre Google Discover ou Samsung Free

Depuis quelques années, Samsung offre la possibilité de choisir la source d’information préférée sur l’écran d’accueil de ses mobiles, en pouvant choisir entre Samsung Free et Google Discover.

Pour cela, il vous suffit de faire un appui long sur un espace vide de l’écran d’accueil, puis de passer au premier écran de tous –situé à gauche de l’écran principal–. À partir de là, vous pourrez choisir l’une des deux options disponibles comme source d’actualités.

Changer les couleurs du système

Dès One UI 4, Samsung a adopté l’une des nouveautés les plus intéressantes d’Android 12 : la possibilité de générer des palettes de couleurs personnalisées, basées sur les tons du fond d’écran configuré sur le mobile.

Cette palette de couleurs est utilisée pour les icônes de l’écran d’accueil, les menus, les applications et d’autres éléments d’interface. De plus, vous pouvez choisir votre palette de couleurs préférée parmi diverses options générées par le système de thème.

Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à « Paramètres », et de là, allez dans « Fond d’écran et style ». Enfin, entrez dans la section « Palette de couleurs » et sélectionnez votre option préférée.

Personnalisez vos dossiers par couleur

Le lanceur One UI propose des dizaines d’options de personnalisation, dont une très rare : l’option de changer la couleur de fond des dossiers d’icônes.

Pour changer la couleur d’un dossier dans One UI, appuyez longuement sur le dossier, appuyez sur le petit cercle qui apparaît à côté de son nom. Ensuite, vous verrez une fenêtre de sélection de couleur à partir de laquelle vous pourrez choisir le ton préféré pour l’arrière-plan du dossier.

Utilisez les « widgets intelligents »

Si vous possédez l’un des modèles de la série Samsung Galaxy S22, vous pouvez profiter de l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités incluses dans One UI 4.1 : les « widgets intelligents ».

Cette fonctionnalité vous permet d’avoir plusieurs widgets empilés et de basculer entre eux en faisant glisser votre doigt dessus, afin d’économiser de l’espace. Les widgets intelligents sont disponibles dans le menu des widgets, accessible en appuyant longuement sur n’importe quel emplacement vide de l’écran d’accueil.

Trier les applications par ordre alphabétique

Pour une raison inconnue, Samsung reste la seule marque à ne pas trier les applications par ordre alphabétique dans le tiroir des applications. Heureusement, la possibilité de modifier automatiquement votre commande est offerte.

Pour ce faire, ouvrez le tiroir de l’application en glissant vers le haut depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit, choisissez l’option « Trier », puis choisissez « Alphabet ».

Masquer les applications du tiroir d’applications

En plus de pouvoir modifier l’ordre, Samsung vous permet également de masquer certaines applications du tiroir pour le garder organisé à votre guise. Si vous souhaitez masquer les applications du tiroir, il vous suffit d’appuyer longuement sur un espace vide de l’écran d’accueil, d’appuyer sur « Paramètres », puis de rechercher la section Masquer les applications. Enfin, il vous suffit de marquer les applications que vous souhaitez masquer.

