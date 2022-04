Les meilleures applications pour vérifier la programmation TV sur votre mobile

Partager

Ne manquez aucune avant-première ! Avec ces applications, vous saurez quand votre série ou programme préféré sera diffusé.

Il existe aujourd’hui une surabondance d’offres pour regarder toutes sortes de programmes, films et séries à la télévision, non seulement à partir de chaînes ouvertes ou câblées, mais également à travers les différents services de streaming ou IPTV que l’on peut trouver sur le marché.

Compte tenu de la quantité de contenu disponible, il est très facile d’avoir le vertige lorsque vous voulez trouver un certain programme ou film à regarder ou oublier le jour et l’heure de la première que nous attendons depuis si longtemps.

Android TV : tout ce qu’il faut savoir sur le système de Google pour les téléviseurs

Pour vous faciliter la tâche, nous avons étudié des applications et des sites Web avec lesquels vous pouvez consulter toute la programmation de votre mobile et même composer votre agenda hebdomadaire avec les programmes, films et séries que vous ne voulez pas manquer.

Signaler le guide TV

ReportorTV est une chaîne interactive et un guide de programmation très rapide et facile à utiliser, et il est également entièrement gratuit.

Nous précisons qu’il ne s’agit PAS d’une application pour regarder la télévision depuis votre mobile, c’est uniquement pour vérifier la programmation.

L’une des fonctions notables est la possibilité de créer des alarmes pour ne pas manquer le début d’un programme, d’une série ou d’un film. Étant donné que le programme pour le mois entier peut être visualisé, des alarmes peuvent être définies pour tous les programmes dès le début.

En plus de savoir à l’avance quand chaque programme va être diffusé, vous pouvez également vérifier en temps réel ce que chaque chaîne diffuse en ce moment.

Une autre fonctionnalité intéressante est que l’application établit des liens entre différents films et séries sur les différentes chaînes en fonction des acteurs, afin que vous puissiez savoir ce qu’il y a d’autre à voir dans le mois avec vos acteurs préférés.

Une note de couleur concernant cette application est qu’elle a une galerie d’images des films, programmes et séries et aussi une galerie d’images avec une petite biographie d’acteurs et d’actrices.

MiGuia.TV – Guide TV

Une autre application gratuite et très complète est My TV Guide. Il permet entre autres de créer une liste de favoris et d’organiser des groupes de chaînes par catégorie, thème, etc.

L’application dispose d’une synchronisation dans le cloud pour pouvoir l’utiliser sur différents appareils, vous pouvez également ajouter la date et l’heure de diffusion d’un programme ou d’un film au calendrier pour créer un rappel qui nous avertit quand il est sur le point de commencer.

Les recherches peuvent être effectuées par nom de programme, chapitre, etc. pour nous montrer en détail les horaires, le canal et les répétitions.

Un détail intéressant est qu’un widget peut être placé sur l’écran d’accueil qui affiche des informations en temps réel sur la programmation.

wow

Cette application gratuite affiche le contenu des grilles de différents fournisseurs et vous permet de créer vos propres grilles personnalisées.

Il diffuse toute la programmation en direct et à la demande, vous pouvez marquer les contenus vus et organiser le suivi de vos séries et épisodes préférés.

Grâce à l’intelligence artificielle, Buaala vous envoie des suggestions de contenu pour que vous puissiez faire des projets avec vos amis.

Des programmes, des films ou des séries peuvent être ajoutés au calendrier afin qu’il vous rappelle le jour et l’heure pour les regarder.

Guide de télévision sportive en direct

Si vous aimez le sport, cette application est faite pour vous.

Cette application vous permet de savoir quand vous pouvez voir votre équipe préférée dans un match en direct. Vous pouvez choisir parmi 250 chaînes sportives du monde entier et filtrer vos recherches par sport, équipes et ligues.

Vous pouvez créer des rappels en ajoutant les événements au calendrier Google, voir les jeux des 7 prochains jours et partager avec des amis.

Un détail est le widget qui peut être ajouté à l’écran d’accueil du mobile pour voir les informations sur les jeux en direct d’aujourd’hui.

Nous recommandons ces applications pour voir les résultats du football depuis votre mobile.

guide télévisé

Si nous parlons de programmation télévisuelle, le guide TV classique ne pouvait pas manquer.

Sur ce site, vous pouvez voir toutes les chaînes et leur programmation, et en cliquant sur le nom d’un programme ou d’un film, vous pouvez voir une fenêtre avec un synopsis, pour savoir de quoi parle la série, le film ou le programme.

Le pays

La version en ligne du journal El País consacre également une rubrique à la grille des programmes télévisés de toutes les chaînes ouvertes et privées.

En haut de la page, les différentes catégories de programmation sont affichées avec une couleur distincte pour chacune, ainsi lorsque vous consultez la grille des programmes, vous pouvez facilement distinguer à quelle catégorie elle correspond.

Une caractéristique remarquable est que lorsque vous cliquez sur le nom du programme, une boîte contenant des informations s’ouvre pour savoir de quoi il s’agit ou où il se trouve dans l’histoire.

Vous pouvez consulter l’horaire pour l’instant et pour le reste de la journée.

Guide du film

L’application Movie Guide vous montre la programmation du jour pour la télévision, les cinémas et les services de streaming.

Il dispose également d’un moteur de recherche intégré pour les programmes TV et les sports, vous pouvez rechercher par acteur, réalisateur ou sport préféré.

Les alarmes peuvent être configurées pour vous avertir lorsqu’un film est sur le point de commencer et voir un tableau avec la synapse, la note et la fiche technique.

Un point intéressant est que l’application peut vous envoyer des notifications quotidiennes avec le film le mieux noté de la journée.

Comment choisir la Smart TV dont vous avez vraiment besoin et ne pas mourir en essayant

JustWatch – Guide de diffusion en continu

Cette application est idéale pour les amateurs de films et de séries. Il présente toutes les offres disponibles pour regarder des films et séries en ligne ou au cinéma.

Vous pouvez parcourir plus de 20 000 films et séries et filtrer par fournisseur, année de sortie, etc. De plus, vous pouvez voir le trialer, la synapse et le casting de chacun.

Un point à noter est que l’application propose également les meilleures offres du jour pour louer ou acheter des films et séries en ligne.

En ce qui concerne la personnalisation, nous pouvons souligner que vous pouvez créer votre propre liste de surveillance de films et séries préférés sans avoir à vous connecter, et si vous décidez de créer un compte, vous pouvez vous connecter et synchroniser votre liste de surveillance sur tous vos appareils.

