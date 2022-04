7 choses à considérer avant d’acheter une montre connectée

Partager

Si vous allez acheter votre première montre connectée, vous devez faire attention à plusieurs choses afin de faire le bon choix. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’ils sont.

Les montres intelligentes sont devenues l’un des appareils portables les plus populaires sur le marché, mais tous les utilisateurs n’ont pas encore pu apprécier d’en porter une à leur poignet. Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous envisagez d’acheter votre première montre connectée, nous vous recommandons dans ce guide 7 éléments à garder à l’esprit lors du choix d’un modèle.

Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Mobvoi… Il existe de nombreux fabricants qui ont des montres intelligentes dans leurs catalogues, chacune avec des caractéristiques et des prix différents. Par conséquent, si vous recherchez une smartwatch qui correspond bien à vos préférences, il y a certaines sections que vous devriez regarder avec une loupe avant d’opter pour un modèle ou un autre. Voyons quelles sont ces 7 choses auxquelles vous devez faire attention si vous voulez faire le bon choix.

Concevoir

Le design est le premier aspect que nous regardons lorsque nous voyons une montre intelligente, c’est inévitable. A noter qu’il s’agit d’un appareil que l’on portera toute la journée au poignet, il faut donc opter pour un modèle qui vous plaît particulièrement et qui correspond à votre style. Par exemple, si vous allez le porter au travail, vous feriez peut-être mieux d’opter pour une smartwatch élégante avec un design soigné.

En revanche, si vous cherchez une montre connectée principalement pour le sport, mieux vaut privilégier la légèreté et la résistance. Heureusement, il existe actuellement des modèles compatibles avec les deux aspects, avec le professionnel et avec le sportif. Par exemple, l’Amazfit GTR 3 s’en sort très bien à cet égard. De plus, il est important de se rappeler que de nombreuses montres connectées permettent de jouer avec le design en échangeant les bracelets contre d’autres de la même taille.

Quant au design, il y a un autre aspect qui joue un rôle important : la forme de l’écran. Sur le marché, il existe des montres intelligentes avec des écrans ronds et aussi avec des écrans carrés, comme l’Apple Watch à succès. Dans ce cas, le plus important est votre goût, rien de plus.

Bref, l’important est que vous recherchiez une montre connectée que vous trouvez belle, confortable et résistante, puisqu’elle devra supporter le rythme de son port 24h/24 au poignet.

Filtrer

Bien sûr, l’écran est l’un des composants fondamentaux dans les performances de la smartwatch. C’est l’élément dans lequel nous voyons toutes les informations, nous devons donc nous assurer qu’elles sont de bonne qualité. Pour cela, il est préférable d’utiliser la technologie AMOLED, car elle offre un meilleur contraste que les dalles LCD ou TFT, ainsi qu’une consommation d’énergie moindre. Évidemment, plus votre résolution est élevée, plus les images seront nettes.

D’autre part, la taille est également importante, qu’elle soit suffisamment grande pour voir les éléments en détail. De plus, vous devez également faire attention aux lentes de luminosité maximales, car il est important qu’elles soient clairement visibles même lorsque nous sommes au soleil.

Enfin, l’écran est également l’un des composants qui nous permettent d’interagir avec le système d’exploitation, vous devez donc vous assurer que la réponse tactile est bonne. Pour ce faire, vous pouvez vous informer avec les informations fournies par les experts dans leurs critiques de chaque montre intelligente.

logiciels et applications

Bien qu’il soit peut-être plus compliqué à analyser, le logiciel joue un rôle majeur dans le choix. Nous ne parlons pas seulement de la disponibilité des applications, mais aussi de la compatibilité avec votre téléphone mobile. Si vous avez un iPhone, la meilleure alternative est claire : l’Apple Watch.

En revanche, si vous avez un Android, les possibilités sont beaucoup plus larges. D’une part, vous pouvez opter pour une montre intelligente dotée de Wear OS, le système d’exploitation développé par Google. Ainsi, vous pouvez profiter des applications de l’entreprise, telles que Google Maps ou Google Fit.

Le meilleur que vous puissiez acheter en ce moment pour votre mobile Android est le Samsung Galaxy Watch 4, qui est livré avec Wear OS sous la couche de personnalisation One UI Watch 3.5. Attention, c’est une excellente nouvelle, car Samsung avait l’habitude d’intégrer le logiciel Tizen dans ses montres, ce qui est inférieur.

D’autre part, il est également courant de trouver sur le marché des montres intelligentes avec le système d’exploitation développé par le fabricant lui-même. Il existe de nombreux exemples : la Xiaomi Mi Watch, avec le propre système d’exploitation de Xiaomi ; la OnePlus Watch, avec le logiciel OnePlus ; ou appareils Amazfit, avec le système d’exploitation développé par la société chinoise.

Les meilleures montres connectées du marché : guide d’achat avec les 10 meilleurs modèles

Comme vous vous en doutez, ces systèmes d’exploitation propriétaires sont beaucoup plus limités que watchOS et Wear OS. Ils ne vous permettent généralement pas d’installer plus d’applications, et parfois ils limitent également la synchronisation des données avec d’autres services utiles comme Google Fit.

En conclusion, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre smartwatch, il est préférable d’opter pour celles qui ont watchOS, Wear OS ou HarmonyOS, le système de Huawei qui permet également l’installation d’autres applications. Si, en revanche, vous comptez l’utiliser pour une utilisation basique, vous pouvez choisir sereinement un modèle avec le système d’exploitation de la marque, car il viendra avec les applications nécessaires déjà installées.

connectivité

Les montres intelligentes les plus basiques sont généralement celles qui ont le WiFi, le Bluetooth et le GPS comme fonctionnalités de connectivité. De cette façon, vous pouvez les connecter à votre smartphone pour recevoir des notifications et également enregistrer avec précision les itinéraires de vos trajets.

Cependant, il est également possible que vous puissiez passer des appels téléphoniques avec votre smartwatch sans avoir à avoir votre téléphone portable à côté de vous. Cela est possible dans les modèles avec connectivité LTE, qui, comme vous pouvez l’imaginer, sont plus chers. Dans les montres LTE, vous pouvez utiliser une eSIM, c’est-à-dire une sorte de version électronique de votre carte SIM, qui vous permettra d’appeler ou de surfer sur Internet comme s’il s’agissait d’un téléphone portable.

Fonctions sport et santé

La grande majorité des montres intelligentes équipent les fonctions sportives et de santé de base, comme le suivi des activités physiques les plus populaires ou le capteur de fréquence cardiaque. Si vous souhaitez un bon suivi de vos entraînements et une bonne prise en charge de votre santé, vous devriez rechercher une alternative qui vous offre quelque chose de plus.

Côté santé, les options sont déjà nombreuses avec le suivi de la SpO2, du cycle menstruel et avec l’analyse du sommeil et du stress. De plus, votre montre intelligente peut disposer d’outils plus avancés, tels que le contrôle de la température corporelle de la Mobvoi TicWatch GTH et de la Huawei Watch 3, ou le calcul de la composition corporelle de la Galaxy Watch 4 déjà mentionnée.

Les meilleures montres de sport que vous pouvez acheter

En ce qui concerne le sport, si vous recherchez de bons outils, il est préférable d’opter pour des montres purement sportives. Par exemple, la Huawei Watch GT Runner vous propose des plans de course personnalisés, des données de temps de récupération et un guide vocal qui vous accompagne durant tous vos entraînements. Si vous voulez quelque chose de plus, vous pouvez regarder les modèles supérieurs de marques spécialisées telles que Garmin ou Polar.

Batterie

La capacité de la batterie de la smartwatch est une autre chose que vous devez prendre en compte avant l’achat. Personne n’aime avoir constamment besoin du chargeur, par conséquent, vous devriez rechercher des modèles avec de grandes batteries. Les smartwatches avancées avec la meilleure autonomie de batterie sont généralement celles de Huawei. Par exemple, la Watch 3 atteint deux jours d’autonomie en exploitant au maximum toutes ses fonctions.

Il convient de mentionner, oui, que plus les fonctions de la montre sont basiques, plus son autonomie est grande. Par exemple, des modèles comme l’Amazfit Bip S Lite peuvent atteindre 30 jours d’utilisation sans passer par le chargeur. Dans tous les cas, tout consiste à peser l’importance entre fonctions et autonomie. Lequel d’entre eux est le plus important pour vous ?

Vous ne devriez pas vous soucier du chargeur, car pratiquement toutes les montres intelligentes sont accompagnées de la base de charge correspondante dans la boîte. Aussi, si vous avez un chargeur sans fil à la maison, vous pouvez choisir un modèle compatible avec ce type de charge.

Prix

C’est le dernier aspect dont nous avons parlé, mais pas pour cette raison le moins important. Bien sûr, vous devez prendre en compte le prix de la montre connectée que vous souhaitez acheter, celle-ci doit être celle qui correspond au budget dont vous disposez. Heureusement, sur le marché, vous trouverez des options pour toutes les poches.

Si vous voulez une smartwatch de haute qualité, il est évident que vous devrez la payer plus cher : 200, 300, 400 euros ou plus. Au contraire, si vous vous contentez d’un basique joli, doté d’un bon écran et de fonctions basiques, vous pourrez trouver de bonnes options à moins de 100 euros.

Tout consiste à se lancer sur le marché en tenant compte de vos besoins et de votre budget. Sachant cela, et surtout en analysant les fonctionnalités que nous avons mentionnées précédemment, vous êtes sûr de faire le bon achat.

Sujets connexes : Montres intelligentes

Partager

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.