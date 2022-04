Cette application peut améliorer le son de votre haut-parleur mobile

Caméra de Surveillance WiFi Interieur, Bextgoo Caméras de sécurité, Lentille Double, 1080P, Pan/Tilt/Zoom, Caméra IP avec détection de Mouvement, Suivi Automatique (La Carte 32G Est Incluse)

【Caméra WiFi Full HD 1080P et vision nocturne】 Qualité d'image améliorée HD 1080P, la caméra de sécurité intérieure fournit des vidéos haute résolution de votre maison, 8 lampes de vision nocturne infrarouge haute puissance vous fournissent des images claires en noir et blanc dans l'obscurité jusqu'à 10 mètres et prenez soin de vos enfants ou de vos animaux domestiques. 【Double objectif et zoom optique】 Construit avec 2 objectifs de caméra, l'un est un objectif de 3 mm avec un grand angle de 120 °, vous permettant de voir une plage plus large; l'autre est un téléobjectif de 8 mm, qui vous aide à voir plus loin. Ces caméras de surveillance veillent 24h/24 et 7j/7, pour que vous ne manquiez aucun instant et que vous soyez plus en sécurité. 【Grand angle et Panoramique / Inclinaison】 L'objectif grand angle amélioré de 120 ° et la nouvelle version du téléobjectif combinent la plage de rotation horizontale de 355 ° et verticale de 94° pour créer une couverture complète de presque 360 ​​° et un zoom optique hybride 10x pour zoomez sur la vidéo pour voir clairement les détails. 【Connexions audio et sans fil bidirectionnelles】 Notre caméra de surveillance wifi intérieure est dotée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, qui vous aident à rester en contact avec votre bébé/animal de compagnie/famille à tout moment, n'importe où. Connexion WIFi longue distance 20 m. Antenne WIFi 2,4 GHz intégrée, la connexion est plus éloignée et plus stable 【Détection de mouvement et suivi automatique】 Une fois que la surveillance de la caméra IP détecte des actions anormales dans la zone d'activité personnalisée, la caméra IP déclenche une alarme et envoie une notification à votre téléphone mobile.