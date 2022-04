4 bonnes raisons pour lesquelles quelqu’un passerait à Xiaomi à partir d’un iPhone

Partager

Ce sont les principales raisons de passer de l’iPhone à Xiaomi.

Les appareils mobiles Apple continuent de dominer le marché mondial des smartphones année après année, et une bonne preuve en est que 7 téléphones mobiles sur 10 vendus en 2021 étaient des iPhones.

Apple a réussi à attirer un bon nombre d’utilisateurs fidèles en lançant des appareils haut de gamme, avec de bonnes fonctionnalités, avec des logiciels hautement perfectionnés et axés sur la confidentialité.

Mais le coût élevé des iPhones a conduit de nombreux utilisateurs à envisager de passer à Android et l’une des principales options qu’ils envisagent généralement est Xiaomi, grâce au bon rapport qualité-prix des terminaux de la firme chinoise.

Si vous envisagez de changer votre iPhone pour un mobile Android, mais que vous avez encore des doutes, nous allons vous donner un câble, car, alors, nous allons vous dire 4 bonnes raisons pour lesquelles quelqu’un irait à Xiaomi depuis un iPhone .

Les terminaux Xiaomi vous offrent des fonctionnalités similaires à moindre prix

La principale raison de passer de l’iPhone à Xiaomi est que les smartphones de la marque chinoise offrent des fonctionnalités similaires à l’iPhone, mais pour un prix inférieur.

Par exemple, l’iPhone 13 Pro dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces à 120 hertz, d’un processeur A15 Bionic à 6 cœurs, d’un appareil photo principal de 12 mégapixels et d’une batterie de 3 095 mAh avec charge rapide de 20 W et sa version de base coûte 909 euros, tandis que le Xiaomi 12 est équipé d’un écran AMOLED de 6,28 pouces à 120 hertz, d’un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’une batterie de 4 500 mAh à charge rapide de 67 W et sa version de base coûte 799,99 euros.

MIUI a plus de fonctionnalités et est plus personnalisable qu’iOS

Une autre raison qui peut vous amener à envisager de passer de l’iPhone à Xiaomi est le système d’exploitation de chacun d’eux, car MIUI a plus de fonctions et est plus personnalisable qu’iOS.

iOS est un système d’exploitation axé sur la confidentialité, ce qui est bon pour la sécurité de vos données, mais rend également ses fonctionnalités plus limitées que celles de MIUI, la couche logicielle des terminaux Xiaomi.

En ce sens, MIUI vous permet d’installer des applications à partir de magasins tiers tels que F-Droid, un magasin d’applications Android open source, tandis qu’iOS vous permet uniquement d’installer des applications à partir de l’App Store.

Par exemple, sur iOS, vous ne pouvez écouter de la musique hors ligne que via iTunes ou l’un des services de streaming tiers tels que Spotify, Tidal ou Apple Music, mais vous ne pouvez pas télécharger de chansons sur votre appareil, ce que vous pouvez faire d’une seule manière. vraiment simple dans n’importe quel terminal Xiaomi avec MIUI.

D’autre part, l’un des principaux défauts d’iOS est son manque de capacité de personnalisation, car, malgré le fait qu’il ait récemment ajouté des widgets à l’écran d’accueil, il est encore à des années-lumière de MIUI dans cette section, puisque le fonctionnement Le système des mobiles Xiaomi dispose d’une application Thèmes exclusive qui vous permet de personnaliser entièrement l’apparence du terminal.

De plus, iOS ne vous permet pas d’ajouter des sonneries personnalisées, ce que vous pouvez faire sur n’importe quel smartphone Xiaomi.

Les écrans Xiaomi ont plus de résolution et un taux de rafraîchissement plus élevé

Dans cette section, la plupart des iPhones ont des écrans de résolution Full HD+ et même certains modèles, comme l’iPhone SE 2022, ont des dalles de résolution HD+, alors que la grande majorité des terminaux Xiaomi ont déjà des écrans de résolution Full HD+ au moins.

Quelque chose de similaire se produit avec le taux de rafraîchissement des écrans, car la plupart des panneaux qu’Apple monte sur ses iPhones, à l’exception de ceux des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, ont un taux de rafraîchissement de 60 hertz, alors que de nombreux téléphones Xiaomi montent déjà des écrans avec des taux de rafraîchissement de 120 ou même 144 hertz.

Les terminaux Xiaomi ont la charge la plus rapide du marché

La charge rapide est l’une des fonctions auxquelles vous faites généralement attention lorsque vous changez de téléphone portable et en ce sens, les iPhones continuent d’avoir des vitesses de charge relativement faibles si nous les comparons à Xiaomi, puisque la marque chinoise a des smartphones sur le marché, tels que le Xiaomi 11T Pro, qui a une charge filaire rapide de 200 W et une charge sans fil de 120 W.

Cette technologie de charge ultra-rapide vous permet, par exemple, de recharger une batterie de 4 000 mAh via câble en seulement 8 minutes et sans fil en seulement 15 minutes.

