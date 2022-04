Zoomez avec un seul doigt grâce à cette astuce utile pour Google Maps

Partager

Le plus vieux tour du monde… ou pas.

Bien que Google Maps cache d’innombrables astuces, il en est une en particulier qui passe inaperçue pour la majorité des utilisateurs : le zoom à un doigt.

C’est un geste peu connu et qui facilite grandement l’interaction avec l’application Google, puisqu’il nous permet de nous déplacer plus rapidement dans les cartes sans avoir à agrandir ou dézoomer la carte avec le geste de pincement habituel avec le pouce et le indice. Le hack est disponible depuis 2013 et fonctionne à la fois sur Android et iOS.

Google Maps : comment zoomer avec un seul doigt

Pour zoomer sur Google Maps avec un seul doigt, vous n’avez qu’à appuyer deux fois sur l’écran, oui, vous devrez garder votre doigt appuyé sur la deuxième touche. Avec votre doigt sur l’écran, effectuez un petit mouvement vers le haut ou vers le bas selon que vous souhaitez zoomer ou dézoomer.

Balayer vers le haut après ce deuxième appui verra le zoom arrière, tandis que balayer vers le bas fera un zoom avant. De plus, selon la vitesse à laquelle vous déplacez votre doigt, le zoom aura plus ou moins de profondeur. De cette façon, si vous souhaitez régler le zoom plus précisément, vous n’aurez qu’à faire glisser votre doigt plus petit à petit, tandis que si vous souhaitez effectuer un zoom arrière, vous devrez effectuer un mouvement rapide.

Tout le monde devrait essayer cette astuce Google Maps

Sous ces lignes, vous avez une petite vidéo où vous pouvez voir l’effet. Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas beaucoup de mystère.

En bref, c’est un geste très simple qui peut nous être très utile pour gérer Google Maps avec une plus grande agilité, en nous déplaçant sur la carte avec un seul de nos doigts.

