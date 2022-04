C’est la meilleure application pour regarder des anime gratuitement sur votre Android

Partager

Avec l’application Animeflv, vous pouvez voir les derniers épisodes de votre anime préféré sous-titré en espagnol directement sur votre mobile.

L’anime est un style d’animation traditionnel d’origine japonaise qui n’a cessé d’attirer de nouveaux adeptes ces dernières années grâce au succès de titres tels que Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, Naruto ou encore One Piece.

Si vous vous considérez comme un vrai fan d’anime et que vous cherchez une application pour regarder votre anime préféré directement sur votre smartphone depuis un certain temps, continuez à lire car, cette fois, nous sommes ici pour parler de la meilleure application à regarder anime gratuitement sur votre Android.

Animeflv App est l’application dont vous avez besoin pour regarder des anime sur votre mobile

Après avoir testé quelques applications similaires, nous pouvons dire en toute sécurité que Animeflv App est la meilleure application que vous pouvez utiliser pour regarder tous vos anime préférés directement sur votre smartphone.

Les deux principales caractéristiques qui font de l’application Animeflv la meilleure application gratuite pour regarder des anime sur votre mobile sont sa facilité d’utilisation et son vaste catalogue d’animes.

Quant à la première, cette application est très simple à utiliser, car nous n’aurons pas besoin de créer un compte ou de nous connecter pour commencer à l’utiliser, nous n’avons qu’à l’installer et l’ouvrir pour commencer à profiter de vos animes préférés.

Ainsi, une fois ouvert, deux colonnes apparaîtront avec les derniers épisodes et le dernier anime, tous sous-titrés en espagnol, et deux boutons dans la partie supérieure droite de celui-ci : un avec une icône de loupe qui nous permettra de localiser rapidement n’importe quel anime et marquez-le comme favori en cliquant sur l’icône du cœur et un autre avec une icône de trois bandes verticales à travers lesquelles nous accéderons au menu de l’application.

Cliquer sur le bouton de menu affichera une fenêtre qui sera divisée en cinq sections :

Accueil : retour à l’écran d’accueil

Favoris : tous les épisodes et animes que vous avez marqués comme favoris

Annuaire : le catalogue complet des animes de cette appli

Catégories : tous les anime organisés en catégories

Diffusion d’animes : tous les animes actuellement diffusés

En ce qui concerne le second, avec Animeflv App, vous aurez accès au répertoire complet d’anime du site Web du même nom, dans lequel vous pourrez trouver des titres populaires tels que L’Attaque des Titans, Night Watch, My Hero Academia, One Piece, Naruto, Tokyo Ghoul, Jujutsu Kaisen ou encore One Punch Man.

Pour commencer à regarder un chapitre d’anime, il vous suffira de cliquer dessus et une fenêtre pop-up s’ouvrira immédiatement avec tous les serveurs disponibles. Sélectionnez le serveur que vous aimez le plus, selon les tests que nous avons effectués, les plus stables sont Mega et SB, et une interface de lecture vidéo apparaîtra à travers laquelle vous pourrez commencer à regarder le chapitre que vous avez sélectionné.

Animeflv App est une application totalement gratuite qui contient des publicités, bien qu’elles ne soient pas du tout intrusives, car elles apparaissent en bas de l’application et à certaines occasions avant le début de la lecture d’un épisode. Si vous aimez l’anime et que vous souhaitez essayer cette application, vous pouvez la télécharger directement à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

