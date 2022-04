Téléphones realme 5G : les meilleurs à acheter en 2022

Partager

Naviguez à vitesse maximale avec ces téléphones realme, ce sont les meilleurs avec la connectivité 5G que vous pouvez acheter en 2022.

2022 est la bonne année pour franchir le pas et obtenir un bon mobile 5G pour profiter de la vitesse de connexion maximale. Si vous ne savez pas quels modèles se démarquent dans ce segment, dans ce guide d’achat, nous vous recommandons les meilleurs téléphones realme avec connectivité 5G que vous pouvez acheter dès maintenant.

L’entreprise chinoise, qui peut se targuer d’une croissance de 548% en 2021, a de beaux bijoux dans son catalogue. Grâce à des firmes comme celle-ci, qui ont contribué à démocratiser la 5G, il ne faut pas débourser plus de 1 000 euros pour profiter d’un téléphone avec cette connectivité. Découvrons quels sont leurs meilleurs mobiles 5G et les fonctionnalités qui brillent le plus dans leurs fiches techniques.

Les meilleurs mobiles realme 5G

Après avoir connu quels sont les meilleurs mobiles Xiaomi avec 5G, nous nous concentrons sur une autre entreprise chinoise qui se caractérise également par le bon rapport qualité/prix de ses smartphones. Nous faisons référence à realme, dont la vente de mobiles 5G s’est démarquée en 2021 face à des marques plus populaires telles que Samsung ou Xiaomi elle-même.

Realme fera quelque chose de bien lorsque ses téléphones 5G se vendront autant, et vous pouvez le découvrir ci-dessous. Voyons quels sont les modèles les plus remarquables avec cette connectivité et leurs spécifications les plus pertinentes.

Realme GT 2 Pro

L’analyse du realme GT 2 Pro nous a révélé qu’il s’agit d’un haut de gamme impressionnant qui ne manque de rien. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, avec un modem 5G intégré. Ce téléphone peut se connecter à la fois à la 5G NSA et à la 5G SA et, mieux encore, il peut le faire à partir des deux cartes SIM qu’il prend en charge simultanément.

Au-delà de cette connectivité, Realme est un smartphone capable de gérer toutes les tâches que vous lui demandez grâce à la puissance de son processeur. Il se vante également d’équiper le premier écran plat AMOLED d’une résolution 2K et de la technologie LTPO, qui offre une expérience de très haut niveau. De plus, il est livré avec Android 12.

Écran, puissance, caméras, autonomie… Ce realme GT 2 Pro est une excellente option.

Des photos de qualité sont garanties avec sa triple caméra arrière (50 MP principale, 50 MP ultra grand angle et 3 MP micro), et aussi par sa caméra frontale de 32 MP. De plus, on aime non seulement le fait que sa batterie atteigne le jour d’utilisation, mais qu’elle puisse être rechargée en seulement une demi-heure grâce à la charge rapide de 65W.

Sans aucun doute, l’achat du realme GT 2 Pro ne vous décevra pas du tout. Le terminal est au prix de 749,99 euros dans la configuration 8 Go + 128 Go, tandis que la configuration 12 Go + 256 Go monte à 849,99 euros. Il est en vente sur Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et le magasin realme.

Realme GT Neo 2

Un autre achat avec lequel vous aurez raison est le realme GT Neo 2, un mobile haut de gamme abordable parfait si vous souhaitez dépenser environ 400 euros à l’achat, voire moins. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 870 5G qui, en plus de lui conférer une grande puissance, le rend compatible avec les réseaux 5G. Comme indiqué par realme, les deux cartes SIM intégrées peuvent se connecter à la 5G en même temps.

En façade, il est équipé d’un écran AMOLED E4 de 6,62 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme nous vous le disions dans l’analyse du realme GT Neo 2, c’est un écran de très bonne qualité qui abrite un lecteur de traces qui travaille avec une grande précision. D’autre part, il a déjà commencé à recevoir la mise à jour vers Android 12.

La caméra arrière de 64 MP est celle qui prend les meilleures photos, même si vous pouvez également utiliser un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP pour prendre des images. Sa batterie est de 5 000 mAh, ce qui lui permet d’atteindre une journée et demie d’autonomie. En une demi-heure, il sera complètement chargé si vous utilisez le chargeur 65W fourni.

La version 8 Go + 128 Go a un prix de vente conseillé de 449,99 euros et la version 12 Go + 256 Go de 549,99 euros. La vitesse à laquelle le prix des deux versions a chuté est surprenante, vous pouvez désormais acheter même le modèle supérieur pour moins de 430 euros sur Amazon. De plus, il est également en vente dans le magasin realme, à PcComponentes et à El Corte Inglés.

realme 9 Pro + 5G

Le realme 9 Pro+ 5G est un autre succès garanti si vous recherchez un smartphone avec 5G qui a tout à un bon prix. Il faut mentionner que son processeur est le MediaTek Dimensity 920 5G, une puce très puissante qui intègre un modem 5G. Selon le fabricant, le terminal dispose du mode double 5G, c’est-à-dire que dans ses deux emplacements pour carte SIM, nous pouvons utiliser la connexion 5G en même temps.

Si nous prêtons attention à son écran, nous voyons qu’il monte un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce realme 9 Pro+ 5G est également un bon achat pour sa conception, avec un bel arrière et un poids d’environ 182 grammes.

Le realme 9 Pro+ 5G est une bête bon marché qui gaspille de l’énergie avec son processeur et sa charge rapide de 60W.

Il y a trois caméras arrière dont vous avez besoin pour prendre des photos : 50 MP principal, 8 MP ultra grand angle et 2 MP macro. La caméra frontale, qui est de 16 MP, est située dans le trou de l’écran. En revanche, vous pourrez l’utiliser toute une journée sans avoir recours au chargeur grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Il prend en charge une charge rapide de 60 W, vous n’aurez donc pas besoin de beaucoup pour le recharger complètement.

Le realme 9 Pro+ 5G a un prix de vente conseillé de 399,99 euros dans la version 6 Go + 128 Go. Si vous souhaitez la version supérieure, 8 Go + 256 Go, son prix d’origine est de 439,99 euros. Si vous faites attention au marché, vous pouvez obtenir l’une des versions à moindre coût dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et le site Web realme.

Realme GT Master Edition

Si votre budget est inférieur à 300 euros, voici le realme GT Master Edition pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 778G, compatible avec les réseaux 5G. Comme nous l’avons vu dans notre test de la GT Master Edition, c’est une puce qui fonctionne très bien, même quand on la met face à des jeux lourds.

Un autre des grands atouts du terminal est qu’il possède un design exclusif développé par le designer japonais Naoto Fukasawa. Si on le tourne, on découvre un écran AMOLED de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cette même dalle est celle qui abrite le lecteur d’empreintes digitales.

Le realme GT Master Edition se débrouille également bien en termes de photographie, notamment pour sa caméra arrière de 64 MP et son objectif avant de 32 MP. L’autonomie ne sera pas un problème non plus, puisque sa batterie de 4 300 mAh arrive en fin de journée avec de l’énergie et est compatible avec une charge rapide de 65 W.

Ce mobile realme a un prix de vente conseillé de 349 euros dans la configuration 6 Go + 128 Go, tandis que celui de 8 Go + 256 Go monte à 399 euros. Attention, car le modèle inférieur baisse beaucoup de prix, vous pouvez facilement l’acheter en dessous de 280 euros. Vous pouvez choisir entre plusieurs magasins, comme El Corte Inglés, PcComponentes, Amazon ou le site realme.

realme Narzo 30 5G

Dans le segment des 200 euros se trouve le realme Narzo 30 5G, le mobile realme le moins cher avec 5G pour le moment. Il monte un processeur très présent dans cette gamme de prix, le MediaTek Dimensity 700 5G, qui pourra effectuer sans problème les tâches les plus courantes, de la navigation sur les réseaux sociaux au chat sur WhatsApp ou en regardant des séries.

Uno de los detalles más llamativos de su ficha técnica está en la pantalla, pues, además de tener 6,5 pulgadas de tamaño y resolución Full HD+, tiene tasa de refresco de 90 Hz, lo que le da un toque de fluidez que mejorará notablemente l’expérience. En ce qui concerne la photographie, il est préférable d’utiliser son appareil photo principal de 48 MP.

En bon mobile pas cher, le realme Narzo 30 5G utilise une bonne batterie de 5 000 mAh pour offrir jusqu’à deux jours d’autonomie. Son prix d’origine est de 229 euros, mais il est généralement en vente dans des magasins tels qu’Amazon, PcComponentes et le magasin realme lui-même.

Quel est le meilleur mobile Realme 5G ?

Le meilleur mobile realme 5G est le realme GT 2 Pro, une vraie bête dans toutes les sections. Plein de puissance avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, vous pourrez entreprendre n’importe quelle tâche. De plus, il dispose du mode double 5G, ce qui signifie que les deux cartes SIM peuvent se connecter simultanément à la 5G.

D’autre part, il dispose d’un impressionnant écran droit de 120 Hz, d’un système de caméra complet et d’une batterie qui se recharge en seulement une demi-heure. Bref, un haut de gamme à la hauteur de ce qu’on attend de realme.

