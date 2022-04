Les 8 meilleures applications d’entraînement pour la salle de sport

Partager

Si vous souhaitez vous mettre en forme avec les meilleures routines de gym où que vous soyez, téléchargez l’une de ces applications disponibles sur Google Play.

Avoir un corps athlétique est un rêve pour beaucoup, cependant, y parvenir demande beaucoup de dévouement et de temps. La bonne nouvelle est qu’il est possible d’avoir un corps en forme et de s’entraîner de n’importe où.

Il existe une alternative entièrement gratuite et assez professionnelle, c’est pourquoi dans cet article, vous découvrirez les 8 meilleures applications de routine pour la salle de sport.

Ce sont les meilleures applications de routine de gym pour Android

Entraîneur de fitness et d’entraînement

Remise en forme et musculation

Exercices à domicile : Sans matériel

Entraînement de remise en forme féminine

Plan d’entraînement et suivi du journal de gym

Entraînement professionnel en salle de sport

Gym Workout – Fitness & Bodybuilding: entraînement à domicile

Virtuagym Fitness – Maison & Gym

Ci-dessous, vous pouvez voir une grande variété d’applications d’exercice, dont la grande majorité ont des séances d’entraînement à faire dans les gymnases sans avoir à opter pour un entraîneur personnel. De plus, vous aurez à votre disposition des plans diététiques et des routines exigeantes sous différents niveaux de difficulté.

Entraîneur de fitness et d’entraînement

L’une des applications les plus populaires est Gym Fitness & Workout Trainer, cette application particulière se distingue par sa complétude. Une fois que vous avez installé l’application, vous devez remplir votre profil et votre objectif, cela affichera une formation personnalisée.

De toute évidence, vous pourrez utiliser l’application sans avoir besoin du profil et essayer chacun des modes qu’elle présente. Parmi les styles d’entraînement que l’application montre, nous avons « Gym », « À la maison sans équipement », « Calisthenics », « Entraînement fonctionnel » et plus encore.

Il a une section spéciale, où vous pouvez trouver des routines spéciales pour brûler les graisses à des points spécifiques du corps.

Remise en forme et musculation

Si vous recherchez une application minimaliste, mais qui offre un entraînement de gym efficace, vous devriez envisager Fitness & Bodybuilding. Cette application a une interface assez basique mais avec les fonctions nécessaires pour avoir des résultats optimaux.

Il présente différents modes d’entraînement tels que : musculation, définition et powerlifting. Lors du choix d’une routine, il montrera à travers un Gif comment vous devez exécuter l’exercice correctement, montrant une brève description de l’exercice.

Exercices à domicile : Sans matériel

Il est assez courant de payer un abonnement à une salle de sport et de ne pas pouvoir y aller certains jours, soit par paresse, soit simplement par manque de temps. La solution pour ne plus rater une autre journée d’entraînement est l’application Exercices à la maison : Sans matériel. Cette application incroyable propose une large gamme d’exercices, que vous pouvez faire sans aucun problème dans le confort de votre maison.

Vous pouvez parfaitement exercer tout votre corps, choisir le niveau de difficulté et il vient même avec différents plans de repas.

De plus, cet outil ajoute son propre calculateur de calories brûlées, qui à la fin de chaque séance vous indiquera le nombre de calories brûlées. Pour la commodité de l’utilisateur, l’application montrera sous forme d’image comment l’exercice doit être exécuté, de cette façon l’entraînement sera plus efficace.

Entraînement de remise en forme féminine

Naturellement, le corps d’une femme et d’un homme est assez différent, par conséquent, l’entraînement et les routines ne doivent pas être similaires, c’est pourquoi il existe des applications spécialisées pour l’entraînement de chaque sexe. Pour les femmes, nous présentons l’un des plus populaires : l’entraînement de fitness pour femmes.

Il présente une grande variété d’exercices, que vous pouvez faire à la maison sans aucun équipement ou choisir des routines à effectuer dans le gymnase.

Son interface est assez intuitive et vous pouvez choisir quelle zone du corps vous souhaitez exercer davantage, comme : les bras et le dos, la poitrine, le ventre, les fesses et les jambes.

Plan d’entraînement et suivi du journal de gym

Une autre application spécialisée pour la musculation est Workout Plan & Gym Log Tracker. Cette application a des routines spécialisées pour augmenter la masse musculaire et la définition. Il a clairement des routines pour les débutants, ce qui augmentera le niveau de demande.

Pour rendre les routines plus divertissantes, vous pourrez voir à travers une image quel muscle travaille ainsi que le nombre de calories que vous avez brûlées. Si vous avez des questions sur l’exercice, vous pouvez opter pour la vidéo d’aide, où vous pouvez lire une courte vidéo qui explique comment exécuter parfaitement le mouvement.

Entraînement professionnel en salle de sport

Si vous souhaitez avoir un entraîneur personnel totalement gratuit sur votre mobile, l’application Professional Gym Training est parfaite pour vous. Il compte plus de 50 programmes d’entraînement, 120 exercices bien expliqués accompagnés d’un texte et d’une vidéo.

L’interface de l’application est assez similaire aux précédentes, minimaliste, intuitive et rapide. Quel que soit votre objectif, vous pouvez l’atteindre avec cette application, car elle propose des routines telles que : musculation pour débutants, musculation avancée, perte de graisse (12 semaines de perte de graisse), perte de graisse et gain musculaire, destructeur de graisse du ventre, Rapide Perte de graisse du ventre, programme d’entraînement des bras, programme d’abdominaux attrayants, entre autres.

Gym Workout – Fitness & Bodybuilding: entraînement à domicile

Avoir une définition musculaire et gagner de la masse musculaire est l’une des choses les plus difficiles à réaliser pendant l’entraînement, cependant, avec l’application Gym Workout – Fitness & Bodybuilding, vous pouvez y parvenir en très peu de temps si vous suivez chacun des programmes d’entraînement.

Grâce à ses plus de 500 exercices de gym et 10 entraînements de groupes musculaires, vous pourrez atteindre votre objectif en un temps record.

Son interface est tellement intuitive qu’elle vous permet de réaliser facilement chacun des exercices, puisqu’elle vous guidera à travers une courte vidéo et un court texte à écouter.

Virtuagym Fitness – Maison & Gym

Enfin, il y a Virtuagym Fitness – Home & Gym, une application qui fait parfaitement converger l’entraînement en salle et à domicile. Il a diverses routines que vous pouvez personnaliser à votre guise et même modifier le niveau de difficulté, soit pour l’augmenter, soit pour le diminuer.

Grâce aux vidéos animées en 3D vous pourrez apprécier le mouvement de chacun des exercices, que vous pourrez reproduire autant de fois que vous le souhaitez. Et si vous vous considérez comme une personne ignorante, vous pouvez créer des rappels pour plus de confort.

