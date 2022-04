Les 8 meilleures applications pour voir l’horoscope sur mobile

Partager

Que dit mon horoscope aujourd’hui ? Découvrez-le avec cette liste d’applications pour consulter votre horoscope disponibles pour les mobiles Android.

Faites-vous partie de ces personnes qui régissent leur vie par des horoscopes ? Vous voulez savoir ce que vous réserve le destin selon votre signe du zodiaque ? Alors, jetez un œil à ces applications pour voir l’horoscope sur votre mobile, elles vous laisseront sûrement sans voix.

L’horoscope est un moyen quotidien de prédire l’avenir en fonction de l’alignement des planètes, et nous sommes sûrs qu’à plus d’une occasion, vous aurez lu votre signe du zodiaque dans un magazine ou un journal. Mais, et si maintenant vous lisiez votre panneau directement depuis votre mobile et gratuitement ?

Les 5 applications les plus curieuses pour Android

Meilleures applications d’horoscope pour Android

Horoscope et tarot

Votre horoscope quotidien

Signes solaires : horoscopes

mon horoscope

Horoscope du zodiaque – Conseils quotidiens + avenir

Horoscope HD Espagnol

Nébuleuse : Horoscope, Astrologie

Horoscope journalier

Ensuite, vous pouvez voir une série d’applications pour voir l’horoscope directement sur l’appareil mobile et ainsi savoir ce que le destin vous réserve sans problème. Au fait, si vous aimez ce type de thème, consultez notre article sur les meilleures applications de Tarot pour Android.

Horoscope et tarot

L’une des applications pour voir l’horoscope au quotidien est Horoscopes et Tarot, cette application particulière a une série d’options assez intéressantes, en plus, elle offre une grande variété d’horoscopes quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels, la compatibilité zodiacale et leur lecture respective des cartes de Tarot.

Les prédictions du zodiaque les plus populaires dans l’application sont :

Perspectives quotidiennes : Il affichera un résumé quotidien de chaque signe du zodiaque, montrant des prédictions personnelles d’argent, d’amour, d’énergie, d’humeur, entre autres.

Compatibilité zodiacale : dans cette section, vous saurez à quel point les signes sont compatibles, en particulier lorsqu’il s’agit de trouver l’amour.

Lecture de cartes de tarot : chaque jour, vous aurez une lecture de cartes, où vous ne pourrez choisir que 3 cartes pour recevoir la prédiction en fonction de votre situation actuelle.

Votre horoscope quotidien

Une autre application assez populaire parmi la communauté est Your Daily Horoscope, cette application est spécialisée dans la lecture des signes de différentes manières : lectures précises de l’année en cours, lectures quotidiennes de chaque signe, lectures pour obtenir l’amour, la santé, l’argent, le travail et, de Bien sûr, une section qui traite de la compatibilité entre les signes porte-bonheur, les chiffres et les couleurs.

Il a une interface sobre, minimaliste et intuitive, et vous pouvez configurer une alerte quotidienne ou hebdomadaire qui affichera la prédiction de votre signe du zodiaque.

Signes solaires : horoscopes

Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les prédictions astrales que le zodiaque a pour vous, alors consultez l’application Sun Signs: Horoscopes. Il a des centaines de prédictions de tous les signes du zodiaque stockés dans sa base de données, il lit également votre avenir sur une base hebdomadaire et mensuelle.

De plus, l’application propose des lectures quotidiennes de cartes de tarot, des liens vers des lectures psychiques, des jeux gratuits inspirés du zodiaque, entre autres.

Son interface peut être un peu envahissante et c’est grâce à ses nombreuses informations, cependant, vous pourrez décomposer divers menus qui afficheront des données d’une importance vitale.

mon horoscope

L’un des experts dans le domaine du zodiaque est le grand Marcos, qui a plus de 20 ans d’expérience et a développé sa propre application, connue sous le nom de Mon horoscope. Cet outil est capable d’afficher des informations quotidiennes concernant chaque signe du zodiaque.

De plus, vous pourrez découvrir des informations sur : la résolution des problèmes de la vie quotidienne, la stabilité émotionnelle, l’économie et bien plus encore.

Son interface est très complète, affichant des informations pertinentes telles que le chiffre porte-bonheur et les décans de chaque signe du zodiaque. Il dispose également d’une alarme quotidienne avec des informations importantes dans la zone de notification.

Horoscope du zodiaque – Conseils quotidiens + avenir

Trouver une lecture d’horoscope fiable n’est pas facile, car avec cette application, vous pourrez découvrir ce que l’avenir vous réserve dans le confort de votre mobile.

De plus, vous pourrez découvrir sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle ce que prédisent les astres grâce à la grande variété d’astrologues professionnels et expérimentés.

Cet ensemble d’experts utilise les meilleures méthodologies de l’astrologie classique pour la rendre la plus précise possible au quotidien. Découvrez votre signe, numéro et couleur porte-bonheur compatibles sous une interface confortable et simple.

Horoscope HD Espagnol

Une autre application à garder à l’esprit pour découvrir votre avenir est Horoscope HD Espagnol, elle possède une interface extrêmement conviviale et intuitive. Vous pourrez savoir au jour le jour ce que votre destin vous réserve, y compris la prédiction du lendemain, en plus, elle est autorisée par un célèbre Centre Astrologique Suisse.

Comme si cela ne suffisait pas, cet outil de poche est conçu sous une grande variété de langages et cerise sur le gâteau, il ne sera nécessaire de se connecter à Internet qu’une fois par jour pour sa mise à jour.

Nébuleuse : Horoscope, Astrologie

Nébuleuse : Horoscope, l’astrologie est célèbre pour l’intégration entre divers astrologues qui utilisent quotidiennement leur sagesse et leur connexion avec le zodiaque pour donner avec précision l’avenir de tous les signes, y compris les signes du Soleil et de la Lune.

Ces horoscopes sont très détaillés, et surtout, vous pourrez savoir quel personnage représente chaque signe du zodiaque.

Son interface se démarque des autres, notamment par son grand nombre d’options, mais malgré tout elle est assez intuitive et interactive. Grâce aux conseils, astuces et informations, vous pourrez approfondir vos connaissances sur le zodiaque, les étoiles et les constellations.

Horoscope journalier

Horoscope quotidien est une autre des applications pour voir l’horoscope sur le mobile. Il prédit le signe du zodiaque quotidiennement et aussi le lendemain, quelque chose à garder à l’esprit est que grâce au widget, vous pouvez configurer le type d’horoscope que vous souhaitez voir (quotidien, hebdomadaire ou mensuel).

L’application ajoute non seulement l’horoscope traditionnel, mais inclut également la version chinoise et druidique, et vous aurez la possibilité de remonter jusqu’à 1 semaine dans l’horoscope si vous le souhaitez. Sa configuration étendue vous permet de personnaliser les thèmes, les couleurs, la typographie et les notifications de l’application.

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil aux meilleures applications Android pour les superstitieux.

Rubriques connexes : Applications

Partager