Ce Samsung milieu de gamme d’il y a deux ans commence à se mettre à jour vers Android 12 avec One UI 4.1

Cette mise à jour arrive déjà sur les Galaxy M31 indiens avec la version du micrologiciel M315FXXU2CVCE.

Depuis le début de l’année, Samsung met à jour ses terminaux de milieu de gamme, les plus récents et certains plus anciens, vers Android 12 avec la dernière version de sa couche de personnalisation, One UI.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour des téléphones mobiles tels que le Samsung Galaxy A51 ou le Galaxy A71, nous venons maintenant d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, qu’un autre des Samsung de milieu de gamme d’il y a deux ans est également mis à jour vers Android 12 avec OneUI 4.1.

Le Samsung Galaxy M31 reçoit Android 12 avec One UI 4.1

La mise à jour stable de One UI 4.1 basée sur Android 12 arrive déjà sur les Samsung Galaxy M31 en Inde avec la version du micrologiciel M315FXXU2CVCE et devrait atterrir dans d’autres régions, dont l’Espagne, dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version du logiciel qui arrive sur le Galaxy M31 inclut le correctif de sécurité de mars 2022, qui corrige jusqu’à un total de 50 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

De plus, cette mise à jour d’Android 12 avec One UI 4.1 intègre toutes les améliorations de la dernière version d’Android et de la dernière version de la couche de personnalisation de la firme coréenne, comme une nouvelle interface utilisateur basée sur Material You, des améliorations dans les widgets, dark mode, et une multitude d’applications natives telles que Bixby, Appareil photo, Device Care, Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Keyboard, Samsung My Files, SmartThings et SmartThings Find.

Cette nouvelle version du logiciel comprend également des améliorations en matière de confidentialité et de sécurité telles que de nouveaux indicateurs de sécurité qui vous indiquent quand une application utilise la caméra ou le microphone, de nouveaux boutons dans le panneau des paramètres rapides pour restreindre l’accès à ceux-ci ou l’arrivée d’une notification à chaque fois qu’un l’application accède aux informations du presse-papiers.

Tous ces mobiles Samsung mettront à jour leur appareil photo avec ces nouvelles fonctionnalités de One UI 4.1

Il faut se rappeler que le Samsung Galaxy M31 est arrivé sur le marché au début de 2020 avec One UI 2 basé sur Android 10, après avoir été mis à jour vers One UI 3 basé sur Android 11 au premier semestre 2021 et maintenant il vient de recevoir ce sera probablement , sa dernière mise à jour du système d’exploitation Android.

