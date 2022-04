WhatsApp prépare sa petite grande révolution : tout est prêt pour l’arrivée des communautés

Partager

WhatsApp Communities sera l’une des nouvelles fonctionnalités révolutionnaires de l’application de messagerie.

Nous savons depuis un certain temps que WhatsApp envisage de copier l’une des fonctions les plus importantes de Telegram, les chaînes. Sauf que dans l’application de messagerie appartenant à Meta, cette fonctionnalité viendra sous le nom de « Communautés ».

Petit à petit, nous avons appris de plus en plus d’informations sur les soi-disant communautés WhatsApp. Maintenant, grâce aux gens de WABetaInfo, nous pouvons examiner de plus près la nouvelle fonctionnalité tant attendue de l’application.

WhatsApp inclura un onglet sur l’écran d’accueil pour les communautés

Comme cela a été vérifié, la dernière version bêta de WhatsApp introduit les modifications nécessaires pour activer la fonction Communautés dans l’application. Pour l’instant, cette fonction n’est pas disponible pour les utilisateurs de l’application, mais il est nécessaire de modifier le code de l’application pour y accéder.

Dans la capture d’écran, vous pouvez voir comment la nouvelle version de WhatsApp introduit un nouvel onglet en haut, destiné à accéder à la section Communautés. Tous les groupes de personnes ayant un intérêt commun que nous avons précédemment rejoints y apparaîtront.

Cet onglet remplacera l’onglet d’état actuel qui permet un accès direct à la caméra intégrée dans l’application. Cependant, étant donné que la fonctionnalité est en cours de développement, il est possible que des modifications interviennent jusqu’au moment de son déploiement.

3 news qui arriveront très prochainement sur WhatsApp

Tout semble indiquer que les Communautés vont arriver très prochainement sur WhatsApp. Une fois disponibles, ils peuvent être utilisés à la fois sur Android et iOS, probablement d’abord dans la version bêta de l’application, avant de passer à la version stable. Comme toujours, il est recommandé de télécharger la dernière version de WhatsApp pour pouvoir profiter des dernières actualités.

