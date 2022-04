Ces 24 téléphones Xiaomi sont sur le point de passer à MIUI 13

Partager

Ce sont les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui seront mis à jour vers MIUI 13 au deuxième trimestre 2022.

La dernière version du système d’exploitation de Xiaomi, MIUI 13, qui a été officiellement lancée à la fin de l’année dernière, n’est pas encore disponible sur tous les appareils de la firme chinoise, mais, petit à petit, elle atteint plus de terminaux.

Ainsi, après avoir atterri sur 18 smartphones Xiaomi et Redmi en début d’année et atteint 10 plus récemment, nous venons d’apprendre, grâce aux informations partagées par le média Xiaomiui, que 16 autres mobiles Xiaomi sont sur le point de passer à MIUI. 13.

Tous ces téléphones Xiaomi, Redmi et POCO seront très bientôt mis à jour vers MIUI 13

La troisième série de mises à jour de MIUI 13 aura lieu tout au long du troisième trimestre 2022 et la liste complète des mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui recevront la nouvelle version de la couche logicielle du géant chinois est la suivante :

Xiaomi Mi 9 Pro 5G (basé sur Android 11)

Xiaomi Mi 10 édition jeunesse

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Remarque 10 (basé sur Android 11)

Xiaomi Note 10 Pro (basé sur Android 11)

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

redmi 9

Redmi 9T

Redmi 10X

Redmi 10X 4G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9T

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

PETIT X2

Dans cette liste, nous trouvons à la fois des appareils plus anciens, lancés il y a deux ans, tels que le Redmi 9, le Redmi Note 9, le Redmi K30 ou le POCO X2, ainsi que des terminaux plus actuels tels que le Xiaomi 11i, le Redmi Note 11 Pro ou le Redmi Note11 Pro+.

Ces 3 téléphones Xiaomi sont déjà mis à jour vers Android 12 et MIUI 13

Presque tous les mobiles de cette liste recevront MIUI 13 à la fin de ce mois d’avril, à l’exception des Redmi 9, Redmi 9T et Redmi Note 9 qui le feront à partir du mois de mai.

