Honor a lancé un scooter électrique qui promet d’être le cauchemar du Mi Scooter de Xiaomi

Honor veut ressembler davantage à Xiaomi, et étant donné le choix d’autres marchés sur lesquels concourir, ils ont opté pour des véhicules de mobilité personnelle avec leur premier scooter électrique : ainsi le Honor Choice P10 eScooter.

Après que Xiaomi nous ait présenté en Chine la nouvelle génération de son scooter électrique le plus vendu, le Mijia Electric Scooter 3 Lite, qui sera mis à jour avec des améliorations intéressantes, nous avons maintenant également sur le marché ce qui sera sûrement son ennemi juré, et c’est que Honor vient d’officialiser le énième scooter électrique abordable, bien que dans son cas avec des fonctionnalités plus qu’attrayantes.

L’empilement en question s’appelle Honor Choice P10 eScooter et GizmoChina nous l’a montré en détail il y a quelques jours, comme le fabricant de Shenzhen l’a présenté dans son pays natal avec un prix de départ de seulement 2 299 yuans, environ 331 euros en cours d’échange, avec une offre de lancement en prévente déjà activée et qui nous laisserait le scooter à 1 999 yuans, seulement 288 euros.

Le Honor Choice P10 monte un moteur de roue arrière de 720 watts, avec un design minimaliste très similaire à celui des scooters électriques Mijia, également en noir et blanc avec des détails rouges. Évidemment, comme on peut s’y attendre d’un véhicule de mobilité personnelle comme celui-ci, il peut être plié sans complications majeures pour le ranger ou le transporter avec vous.

Honor veut non seulement récupérer le business des smartphones qui est tombé avec Huawei, mais il veut aussi approcher Xiaomi avec son premier scooter électrique, ce Choice P10 avec une autonomie allant jusqu’à 35 kilomètres et suffisamment de puissance pour gravir des pentes avec une pente de 18%.

L’appareil a suffisamment de puissance pour gravir des pentes allant jusqu’à 18% avec des passagers pesant jusqu’à 100 kilogrammes, atteignant une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure et offrant une autonomie maximale de 35 kilomètres en mode Eco.

Il a des roues de 10 pouces, plus grandes pour une conduite plus sûre, une suspension à ressort, une plate-forme antidérapante ainsi qu’une conception interne qui permet de cacher tout le câblage, ainsi que des freins mécaniques doubles sur les roues avant en conjonction avec un frein électronique dans la roue arrière qui peut aussi récupérer de l’énergie.

Voici le scooter électrique Honor Choice P10

Le corps du scooter est fait d’un alliage d’aluminium pour l’aviation, il dispose de feux avant et arrière, et pour protéger sa batterie on retrouvera un système BMS qui s’occupera d’elle lors des sessions de charge.

De plus, il dispose d’un gestionnaire d’électronique avec prise en charge du régulateur de vitesse, de trois modes de conduite, d’une connectivité avec des applications mobiles et d’un petit écran avec des informations de conduite de base.

Il est déjà disponible chez le détaillant Jingdong, même si pour l’instant nous ne connaissons pas les dates de lancement estimées ni les marchés internationaux sur lesquels Honor prévoit d’étendre ses véhicules de mobilité personnelle, s’ils arrivent un jour… Espérons-le !

