Le vivo X Note est une bête avec un écran de 7 pouces et un processeur Snapdragon 8 Gen 1

La marque chinoise vivo a créé un smartphone bestial, avec le processeur le plus puissant de Qualcomm et un immense écran de 7 pouces.

Vivo a dévoilé cette semaine sa nouvelle génération de fleurons pour le marché chinois, menée par le spectaculaire vivo X Note. C’est l’un des appareils les plus brutaux que nous ayons vus ces derniers temps, pour équiper une fiche technique de pointe ajoutée à un impressionnant écran de 7 pouces de diagonale.

Ainsi, le vivo X Note devient l’un des modèles les plus ambitieux du catalogue de l’entreprise, et une alternative très importante aux modèles haut de gamme du reste des entreprises qui viennent de Chine. C’est tout ce que vous devez savoir sur lui.

vivo X Remarque, toutes les informations

Le design du vivo X Note est l’une de ses caractéristiques distinctives. Ce qui frappe, surtout, c’est l’énorme module caméra situé à l’arrière, au format carré et intégré dans une « fenêtre » en verre qui occupe presque toute la largeur de l’appareil.

Ledit module est dirigé par un appareil photo Samsung GN1 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, auquel il faut ajouter un appareil photo ultra grand angle de 48 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels pour les portraits et un téléobjectif de 8 mégapixels avec 5- zoom optique mégapixel, grossissement et stabilisation optique.

À tout cela, il faut ajouter une caméra frontale de 8 mégapixels, qui est cachée derrière un trou situé dans l’immense écran AMOLED de 7 pouces de diagonale avec des courbes prononcées sur ses côtés.

L’écran en question utilise la technologie LTPO pour faire varier dynamiquement son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz. De même, il peut atteindre 1500 nits de luminosité et a un rapport d’aspect de 21:10.

Une caractéristique de cet appareil est l’inclusion d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons développé par Qualcomm, qui en plus d’offrir une plus grande précision et vitesse de lecture par rapport aux capteurs optiques, occupe une plus grande surface d’écran pour faciliter la numérisation. .

Le vivo X Note est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Tout cela, soutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 80 W et d’une charge sans fil de 50 W. Android 12 est la version du système qui fonctionne à l’intérieur.

Prix ​​​​du Vivo X Note et quand il peut être acheté

Le vivo X Note sera un modèle exclusif pour le marché chinois dans un premier temps. Il peut être acheté à partir du 15 avril, à un prix qui démarre à 5 999 yuans – environ 940 dollars ou 867 euros – pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il n’est pas clair si ce modèle finira par atteindre le marché international comme l’ont fait d’autres terminaux haut de gamme de la société. Pour l’instant, la firme ne s’est pas prononcée sur le sujet.

